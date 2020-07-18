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Parkland, FL
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9583 TOWN PARC CIR N
Last updated July 2 2020 at 4:16 PM

9583 TOWN PARC CIR N

9583 Town Parc Circle North · (954) 802-5098
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Location

9583 Town Parc Circle North, Parkland, FL 33076

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 9583 · Avail. now

$2,800

3 Bed · 3 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
gym
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
basketball court
clubhouse
gym
parking
pool
garage
hot tub
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9583 TOWN PARC CIR N have any available units?
9583 TOWN PARC CIR N has a unit available for $2,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 9583 TOWN PARC CIR N have?
Some of 9583 TOWN PARC CIR N's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9583 TOWN PARC CIR N currently offering any rent specials?
9583 TOWN PARC CIR N is not currently offering any rent specials.
Is 9583 TOWN PARC CIR N pet-friendly?
No, 9583 TOWN PARC CIR N is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Parkland.
Does 9583 TOWN PARC CIR N offer parking?
Yes, 9583 TOWN PARC CIR N offers parking.
Does 9583 TOWN PARC CIR N have units with washers and dryers?
Yes, 9583 TOWN PARC CIR N offers units with in unit laundry.
Does 9583 TOWN PARC CIR N have a pool?
Yes, 9583 TOWN PARC CIR N has a pool.
Does 9583 TOWN PARC CIR N have accessible units?
No, 9583 TOWN PARC CIR N does not have accessible units.
Does 9583 TOWN PARC CIR N have units with dishwashers?
Yes, 9583 TOWN PARC CIR N has units with dishwashers.
Does 9583 TOWN PARC CIR N have units with air conditioning?
No, 9583 TOWN PARC CIR N does not have units with air conditioning.
Interested in 9583 TOWN PARC CIR N?
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