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Parkland, FL
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12771 NW 83rd Ct
Last updated July 7 2020 at 5:50 AM

12771 NW 83rd Ct

12771 NW 83rd Ct · (954) 816-0234
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Location

12771 NW 83rd Ct, Parkland, FL 33076
Heron Bay

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,900

3 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
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stainless steel
Property Amenities
clubhouse
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parking
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garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12771 NW 83rd Ct have any available units?
12771 NW 83rd Ct has a unit available for $2,900 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 12771 NW 83rd Ct have?
Some of 12771 NW 83rd Ct's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12771 NW 83rd Ct currently offering any rent specials?
12771 NW 83rd Ct is not currently offering any rent specials.
Is 12771 NW 83rd Ct pet-friendly?
No, 12771 NW 83rd Ct is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Parkland.
Does 12771 NW 83rd Ct offer parking?
Yes, 12771 NW 83rd Ct offers parking.
Does 12771 NW 83rd Ct have units with washers and dryers?
Yes, 12771 NW 83rd Ct offers units with in unit laundry.
Does 12771 NW 83rd Ct have a pool?
Yes, 12771 NW 83rd Ct has a pool.
Does 12771 NW 83rd Ct have accessible units?
No, 12771 NW 83rd Ct does not have accessible units.
Does 12771 NW 83rd Ct have units with dishwashers?
Yes, 12771 NW 83rd Ct has units with dishwashers.
Does 12771 NW 83rd Ct have units with air conditioning?
No, 12771 NW 83rd Ct does not have units with air conditioning.
Interested in 12771 NW 83rd Ct?
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