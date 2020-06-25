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Palm Harbor, FL
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2642 PINE RIDGE WAY S
Last updated March 11 2020 at 10:53 AM

2642 PINE RIDGE WAY S

2642 Pine Ridge Way South · No Longer Available
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Location

2642 Pine Ridge Way South, Palm Harbor, FL 34684

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
walk in closets
pool
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
furnished
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
pool
hot tub
internet access
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2642 PINE RIDGE WAY S have any available units?
2642 PINE RIDGE WAY S doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Palm Harbor, FL.
How much is rent in Palm Harbor, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Palm Harbor Rent Report.
What amenities does 2642 PINE RIDGE WAY S have?
Some of 2642 PINE RIDGE WAY S's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2642 PINE RIDGE WAY S currently offering any rent specials?
2642 PINE RIDGE WAY S is not currently offering any rent specials.
Is 2642 PINE RIDGE WAY S pet-friendly?
Yes, 2642 PINE RIDGE WAY S is pet friendly.
Does 2642 PINE RIDGE WAY S offer parking?
No, 2642 PINE RIDGE WAY S does not offer parking.
Does 2642 PINE RIDGE WAY S have units with washers and dryers?
Yes, 2642 PINE RIDGE WAY S offers units with in unit laundry.
Does 2642 PINE RIDGE WAY S have a pool?
Yes, 2642 PINE RIDGE WAY S has a pool.
Does 2642 PINE RIDGE WAY S have accessible units?
No, 2642 PINE RIDGE WAY S does not have accessible units.
Does 2642 PINE RIDGE WAY S have units with dishwashers?
Yes, 2642 PINE RIDGE WAY S has units with dishwashers.
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