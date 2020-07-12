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8621 Breezy Hill Drive
Last updated July 17 2020 at 6:40 AM

8621 Breezy Hill Drive

8621 Brezy Hill Drive · No Longer Available
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Location

8621 Brezy Hill Drive, Palm Beach County, FL 33473
Canyon Isles

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8621 Breezy Hill Drive have any available units?
8621 Breezy Hill Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Palm Beach County, FL.
What amenities does 8621 Breezy Hill Drive have?
Some of 8621 Breezy Hill Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8621 Breezy Hill Drive currently offering any rent specials?
8621 Breezy Hill Drive is not currently offering any rent specials.
Is 8621 Breezy Hill Drive pet-friendly?
No, 8621 Breezy Hill Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Palm Beach County.
Does 8621 Breezy Hill Drive offer parking?
Yes, 8621 Breezy Hill Drive offers parking.
Does 8621 Breezy Hill Drive have units with washers and dryers?
Yes, 8621 Breezy Hill Drive offers units with in unit laundry.
Does 8621 Breezy Hill Drive have a pool?
No, 8621 Breezy Hill Drive does not have a pool.
Does 8621 Breezy Hill Drive have accessible units?
No, 8621 Breezy Hill Drive does not have accessible units.
Does 8621 Breezy Hill Drive have units with dishwashers?
Yes, 8621 Breezy Hill Drive has units with dishwashers.
Does 8621 Breezy Hill Drive have units with air conditioning?
No, 8621 Breezy Hill Drive does not have units with air conditioning.
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