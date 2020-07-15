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4807 Capital Drive
Last updated July 14 2020 at 11:05 PM

4807 Capital Drive

4807 Capital Dr · No Longer Available
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Location

4807 Capital Dr, Palm Beach County, FL 33463

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4807 Capital Drive have any available units?
4807 Capital Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Palm Beach County, FL.
What amenities does 4807 Capital Drive have?
Some of 4807 Capital Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4807 Capital Drive currently offering any rent specials?
4807 Capital Drive is not currently offering any rent specials.
Is 4807 Capital Drive pet-friendly?
No, 4807 Capital Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Palm Beach County.
Does 4807 Capital Drive offer parking?
Yes, 4807 Capital Drive offers parking.
Does 4807 Capital Drive have units with washers and dryers?
Yes, 4807 Capital Drive offers units with in unit laundry.
Does 4807 Capital Drive have a pool?
Yes, 4807 Capital Drive has a pool.
Does 4807 Capital Drive have accessible units?
No, 4807 Capital Drive does not have accessible units.
Does 4807 Capital Drive have units with dishwashers?
Yes, 4807 Capital Drive has units with dishwashers.
Does 4807 Capital Drive have units with air conditioning?
No, 4807 Capital Drive does not have units with air conditioning.
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