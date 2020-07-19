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16178 Poppy Seed Circle
Last updated July 3 2020 at 3:05 AM

16178 Poppy Seed Circle

16178 Poppy Seed Circle · (561) 212-6743
COVID-19 Update
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Location

16178 Poppy Seed Circle, Palm Beach County, FL 33484

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 805 · Avail. now

$2,295

3 Bed · 3 Bath · 1779 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
stainless steel
gym
pool
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
gym
playground
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16178 Poppy Seed Circle have any available units?
16178 Poppy Seed Circle has a unit available for $2,295 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 16178 Poppy Seed Circle have?
Some of 16178 Poppy Seed Circle's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16178 Poppy Seed Circle currently offering any rent specials?
16178 Poppy Seed Circle is not currently offering any rent specials.
Is 16178 Poppy Seed Circle pet-friendly?
No, 16178 Poppy Seed Circle is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Palm Beach County.
Does 16178 Poppy Seed Circle offer parking?
No, 16178 Poppy Seed Circle does not offer parking.
Does 16178 Poppy Seed Circle have units with washers and dryers?
Yes, 16178 Poppy Seed Circle offers units with in unit laundry.
Does 16178 Poppy Seed Circle have a pool?
Yes, 16178 Poppy Seed Circle has a pool.
Does 16178 Poppy Seed Circle have accessible units?
No, 16178 Poppy Seed Circle does not have accessible units.
Does 16178 Poppy Seed Circle have units with dishwashers?
Yes, 16178 Poppy Seed Circle has units with dishwashers.
Does 16178 Poppy Seed Circle have units with air conditioning?
No, 16178 Poppy Seed Circle does not have units with air conditioning.
Interested in 16178 Poppy Seed Circle?
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