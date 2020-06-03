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758 E. MICHIGAN STREET, UNIT #206
Last updated May 30 2020 at 9:50 AM

758 E. MICHIGAN STREET, UNIT #206

758 E Michigan St Unit 206 · No Longer Available
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Location

758 E Michigan St Unit 206, Orlando, FL 32806

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
pet friendly
gym
pool
clubhouse
Unit Amenities
in unit laundry
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
clubhouse
gym
pool
1 BDRM 1 BATH CONDO IN LA COSTA BRAVA - DOWNTOWN/SODO (LAKE PINELOCH) - VERY NICE 1 BEDROOM, 1 BATH CONDO, 2ND FLOOR CONDO WITH WASHER/DRYER COMBO IN UNIT, AND POOL VIEW BALCONY - GREAT COMMUNITY IN LA COSTA BRAVA NEAR DOWNTOWN/SODO AREA WITH 2 POOLS, CLUBHOUSE, FITNESS CENTER, LAKE AND WATER/SEWER INCLUDED IN RENT, GREAT LOCATION!! FOR MORE INFO CALL OR EMAIL ROCIO NARANJO - WORLD OF HOMES!!

CLOSE TO SHOPPING, I-4, 417, 408, HOSPITALS & HEART OF DOWNTOWN!

PETS ALLOWED UNDER 25LBS, NO AGGRESSIVE BREEDS. $350 NON-REFUNDABLE PET FEE (NO MONTHLY PET RENT).

BLANKNER SCHOOL (K-8)
BOONE HS (9-12)

(RLNE3686451)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 758 E. MICHIGAN STREET, UNIT #206 have any available units?
758 E. MICHIGAN STREET, UNIT #206 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Orlando, FL.
How much is rent in Orlando, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Orlando Rent Report.
What amenities does 758 E. MICHIGAN STREET, UNIT #206 have?
Some of 758 E. MICHIGAN STREET, UNIT #206's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 758 E. MICHIGAN STREET, UNIT #206 currently offering any rent specials?
758 E. MICHIGAN STREET, UNIT #206 is not currently offering any rent specials.
Is 758 E. MICHIGAN STREET, UNIT #206 pet-friendly?
Yes, 758 E. MICHIGAN STREET, UNIT #206 is pet friendly.
Does 758 E. MICHIGAN STREET, UNIT #206 offer parking?
No, 758 E. MICHIGAN STREET, UNIT #206 does not offer parking.
Does 758 E. MICHIGAN STREET, UNIT #206 have units with washers and dryers?
Yes, 758 E. MICHIGAN STREET, UNIT #206 offers units with in unit laundry.
Does 758 E. MICHIGAN STREET, UNIT #206 have a pool?
Yes, 758 E. MICHIGAN STREET, UNIT #206 has a pool.
Does 758 E. MICHIGAN STREET, UNIT #206 have accessible units?
No, 758 E. MICHIGAN STREET, UNIT #206 does not have accessible units.
Does 758 E. MICHIGAN STREET, UNIT #206 have units with dishwashers?
No, 758 E. MICHIGAN STREET, UNIT #206 does not have units with dishwashers.
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