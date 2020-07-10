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758 E. MICHIGAN STREET, UNIT #201
Last updated July 15 2020 at 6:55 PM

758 E. MICHIGAN STREET, UNIT #201

758 E Michigan St Unit 201 · (407) 770-1748 ext. 215
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Location

758 E Michigan St Unit 201, Orlando, FL 32806

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

1 Bedroom

Unit 758 E. MICHIGAN STREET, UNIT #201 · Avail. now

$1,095

1 Bed · 1 Bath · 633 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
pet friendly
gym
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clubhouse
Unit Amenities
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Property Amenities
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CLOSE TO SHOPPING, I-4, 417, 408, HOSPITALS & HEART OF DOWNTOWN!

PETS ALLOWED UNDER 25LBS, NO AGGRESSIVE BREEDS. $350 NON-REFUNDABLE PET FEE (NO MONTHLY PET RENT).

BLANKNER SCHOOL (K-8)
BOONE HS (9-12)

No Pets Allowed

(RLNE4063194)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 758 E. MICHIGAN STREET, UNIT #201 have any available units?
758 E. MICHIGAN STREET, UNIT #201 has a unit available for $1,095 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Orlando, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Orlando Rent Report.
What amenities does 758 E. MICHIGAN STREET, UNIT #201 have?
Some of 758 E. MICHIGAN STREET, UNIT #201's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 758 E. MICHIGAN STREET, UNIT #201 currently offering any rent specials?
758 E. MICHIGAN STREET, UNIT #201 is not currently offering any rent specials.
Is 758 E. MICHIGAN STREET, UNIT #201 pet-friendly?
Yes, 758 E. MICHIGAN STREET, UNIT #201 is pet friendly.
Does 758 E. MICHIGAN STREET, UNIT #201 offer parking?
No, 758 E. MICHIGAN STREET, UNIT #201 does not offer parking.
Does 758 E. MICHIGAN STREET, UNIT #201 have units with washers and dryers?
Yes, 758 E. MICHIGAN STREET, UNIT #201 offers units with in unit laundry.
Does 758 E. MICHIGAN STREET, UNIT #201 have a pool?
Yes, 758 E. MICHIGAN STREET, UNIT #201 has a pool.
Does 758 E. MICHIGAN STREET, UNIT #201 have accessible units?
No, 758 E. MICHIGAN STREET, UNIT #201 does not have accessible units.
Does 758 E. MICHIGAN STREET, UNIT #201 have units with dishwashers?
No, 758 E. MICHIGAN STREET, UNIT #201 does not have units with dishwashers.
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