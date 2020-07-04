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728 N SUMMERLIN AVENUE
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728 N SUMMERLIN AVENUE

728 Summerlin Avenue · No Longer Available
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Location

728 Summerlin Avenue, Orlando, FL 32803
Park Lake- Highland

Amenities

granite counters
fireplace
range
refrigerator
Unit Amenities
fireplace
granite counters
range
refrigerator
Property Amenities
ONE OF A KIND CHARMER!! THIS DISTINCTIVE DUTCH COLONIAL HOME IN THE PARK LAKE HIGHLANDS NEIGHBORHOOD HAS BEEN PRESERVED TO RETAIN ITS HISTORIC CHARM! WALKING DISTANCE TO LAKE EOLA, HISTORIC THORTON PARK AND LAKE HIGHLAND PREP. FEATURES LARGE FAMILY ROOM WITH FIREPLACE AND SEPARATE SUN ROOM/SITTING AREA. UPSTAIRS ARE 3 BEDROOMS INCLUDING A LARGE MASTER. THERE IS A FULL BATH UPSTAIRS AND A FULL BATH DOWNSTAIRS. THE KITCHEN IS COMPLETE WITH GRANITE COUNTERS, CUSTOM BACKSPLASH AND NEWER APPLIANCES. READY FOR IMMEDIATE OCCUPANCY. 1ST, LAST, AND SECURITY DEPOSIT DUE AT SIGNING. CALL TODAY FOR YOUR PRIVATE SHOWING.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 728 N SUMMERLIN AVENUE have any available units?
728 N SUMMERLIN AVENUE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Orlando, FL.
How much is rent in Orlando, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Orlando Rent Report.
What amenities does 728 N SUMMERLIN AVENUE have?
Some of 728 N SUMMERLIN AVENUE's amenities include granite counters, fireplace, and range. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 728 N SUMMERLIN AVENUE currently offering any rent specials?
728 N SUMMERLIN AVENUE is not currently offering any rent specials.
Is 728 N SUMMERLIN AVENUE pet-friendly?
No, 728 N SUMMERLIN AVENUE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Orlando.
Does 728 N SUMMERLIN AVENUE offer parking?
No, 728 N SUMMERLIN AVENUE does not offer parking.
Does 728 N SUMMERLIN AVENUE have units with washers and dryers?
No, 728 N SUMMERLIN AVENUE does not offer units with in unit laundry.
Does 728 N SUMMERLIN AVENUE have a pool?
No, 728 N SUMMERLIN AVENUE does not have a pool.
Does 728 N SUMMERLIN AVENUE have accessible units?
No, 728 N SUMMERLIN AVENUE does not have accessible units.
Does 728 N SUMMERLIN AVENUE have units with dishwashers?
No, 728 N SUMMERLIN AVENUE does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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