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5243 Vineland Rd
Last updated October 16 2019 at 8:49 AM

5243 Vineland Rd

5243 Vineland Road · No Longer Available
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Location

5243 Vineland Road, Orlando, FL 32811
Florida Center North

Amenities

pet friendly
Unit Amenities
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
Pets: OK, 1 Pet Up To 20lbs&#8194;(Dangerous Pets are not permitted, Pit Bulls, etc.)
AVAILABLE: NOW

***HURRY THIS OFFER ENDS SOON. OFFER FOR QUALIFIED APPLICANTS ONLY (PLEASE VIEW OUR APPLICATION GUIDELINES AT OUR WEBSITE.). THIS OFFER IS BASED UPON A 12 MONTH LEASE BEING SIGNED WITHIN 3 DAYS OF THE INITIAL VIEW OF THE OF PROPERTY. OCCUPANCY OF PROPERTY AND COMMENCEMENT OF RENTAL AGREEMENT MUST BEGIN WITHIN 14 DAYS OF THE INITIAL VIEWING OF THE PROPERTY. THE RENT FOR THE FIRST 120 DAYS OF THE LEASE ON THIS PROPERTY IS $1,399.00 PER MONTH. THE REMAINING TERMS OF THE LEASE SHALL BE BASED UPON THE ORIGINAL LISTED PRICE OF $1,475.00 PER MONTH. THE TENANT MUST FULFILL THE ENTIRE LEASE, OR THE AMOUNT THAT WAS DISCOUNTED ON THE FIRST 120 DAYS WILL BE CHARGED AT TIME OF TERMINATION AS ADDITIONAL RENT. THE SECURITY DEPOSIT DUE WITH AN APPROVED APPLICATION IS $1,475.00. OTHER FEES/DEPOSITS MAY APPLY.***

Price: $1399/mo

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5243 Vineland Rd have any available units?
5243 Vineland Rd doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Orlando, FL.
How much is rent in Orlando, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Orlando Rent Report.
Is 5243 Vineland Rd currently offering any rent specials?
5243 Vineland Rd is not currently offering any rent specials.
Is 5243 Vineland Rd pet-friendly?
Yes, 5243 Vineland Rd is pet friendly.
Does 5243 Vineland Rd offer parking?
No, 5243 Vineland Rd does not offer parking.
Does 5243 Vineland Rd have units with washers and dryers?
No, 5243 Vineland Rd does not offer units with in unit laundry.
Does 5243 Vineland Rd have a pool?
No, 5243 Vineland Rd does not have a pool.
Does 5243 Vineland Rd have accessible units?
No, 5243 Vineland Rd does not have accessible units.
Does 5243 Vineland Rd have units with dishwashers?
No, 5243 Vineland Rd does not have units with dishwashers.
Does 5243 Vineland Rd have units with air conditioning?
No, 5243 Vineland Rd does not have units with air conditioning.
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