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5105 City St
Last updated May 21 2019 at 8:53 AM

5105 City St

5105 City Street · No Longer Available
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Location

5105 City Street, Orlando, FL 32839
Park Central

Amenities

pet friendly
Unit Amenities
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
Pets: OK (Dangerous Pets are not permitted, Pit Bulls, etc.)
AVAILABLE: April 15, 2019

***HURRY THIS OFFER ENDS SOON. OFFER FOR QUALIFIED APPLICANTS ONLY (PLEASE VIEW OUR APPLICATION GUIDELINES AT OUR WEBSITE.). THIS OFFER IS BASED UPON A 12 MONTH LEASE BEING SIGNED WITHIN 3 DAYS OF THE INITIAL VIEW OF THE OF PROPERTY. OCCUPANCY OF PROPERTY AND COMMENCEMENT OF RENTAL AGREEMENT MUST BEGIN WITHIN 14 DAYS OF THE INITIAL VIEWING OF THE PROPERTY. THE RENT FOR THE FIRST 120 DAYS OF THE LEASE ON THIS PROPERTY IS $1,325.00 PER MONTH. THE REMAINING TERMS OF THE LEASE SHALL BE BASED UPON THE ORIGINAL LISTED PRICE OF $1,425.00 PER MONTH. THE TENANT MUST FULFILL THE ENTIRE LEASE, OR THE AMOUNT THAT WAS DISCOUNTED ON THE FIRST 120 DAYS WILL BE CHARGED AT TIME OF TERMINATION AS ADDITIONAL RENT. THE SECURITY DEPOSIT DUE WITH AN APPROVED APPLICATION IS $1,425.00. OTHER FEES/DEPOSITS MAY APPLY.***

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5105 City St have any available units?
5105 City St doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Orlando, FL.
How much is rent in Orlando, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Orlando Rent Report.
Is 5105 City St currently offering any rent specials?
5105 City St is not currently offering any rent specials.
Is 5105 City St pet-friendly?
Yes, 5105 City St is pet friendly.
Does 5105 City St offer parking?
No, 5105 City St does not offer parking.
Does 5105 City St have units with washers and dryers?
No, 5105 City St does not offer units with in unit laundry.
Does 5105 City St have a pool?
No, 5105 City St does not have a pool.
Does 5105 City St have accessible units?
No, 5105 City St does not have accessible units.
Does 5105 City St have units with dishwashers?
No, 5105 City St does not have units with dishwashers.
Does 5105 City St have units with air conditioning?
No, 5105 City St does not have units with air conditioning.
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