All apartments in Orlando
Find more places like 12236 PESCARA LANE.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Orlando, FL
/
12236 PESCARA LANE
Last updated March 27 2019 at 1:14 AM

12236 PESCARA LANE

12236 Pescara Ln · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Orlando
See all
Lake Nona
See all
1 Bedrooms
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

12236 Pescara Ln, Orlando, FL 32827
Lake Nona

Amenities

in unit laundry
dishwasher
parking
gym
pool
playground
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
Property Amenities
basketball court
clubhouse
gym
parking
playground
pool
tennis court
FANTASTIC LIFESTYLE ABOUND AT VILLAGE WALK AT LAKE NONA. WATER AND WATER EVERYWHERE. LIVING IN PEACE AND SERENITY IN A GUARD GATED ONE OF A KIND COMMUNITY IN THE METRO ORLANDO AREA. GREAT 3 BEDROOM 2 BATH WITH EXPANDED LIVING/DINING AREA [38' X 14'] TO ENJOY THE WATER VIEWS OF THE ENDLESS CONNECTING CANALS FROM YOUR 20' X 19' BRICK PAVER LANAI. THIS UNIT IS MOVE-IN CONDITION LOVINGLY CARE-FOR BY THE OWNERS!!! NO NEED TO LEAVE THE COMMUNITY TO GO TO THE GYM. THE CLUB HOUSE COMPLETE WITH STATE-OF-THE ART FITNESS CENTER, HEATED RESORT STYLE POOL; SEPARATE LAP-POOL, 6 LIGHTED TENNIS COURTS WITH TENNIS PAVILION, LIGHTED BASKETBALL COURT, TOT-LOT, ROMANTIC LAKESIDE GAZEBO, MULTIPLE MULTI-FUNCTION PARKS/MANICURED OPEN SPACES, A PRIVATE COMMUNITY GAS STATION AND MUCH MUCH MORE!!! CLUB HOUSE WITH MULTIPLE FUNCTION ROOMS FOR PRIVATE OR SOCIAL GATHERINGS TO ALSO INCLUDE ENOUGH SPACE FOR PRIVATE LARGE FAMILY PARTIES OR OTHER CELEBRATIONS OR MEETINGS. EQUIPTEDD WITH CATERING KITCHEN FACILITIES. ENJOY THE MILES AND MILES OF EXTRA WIDE PAVED WALKING PATHS ALONG THE SCENIC CANALS CONNECTED BY MULTIPLE PICTURESQUE BRIDGES. LOCATED IN THE HEART OF LAKE NONA. ONLY 5 MINUTES FROM THE MEDICAL CITY, MINUTES FROM SR417 GREENWAY, LESS THAN 10 MINUTES FROM ORLANDO INTERNATIONAL AIRPORT AND THE BEACHLINE TO THE FAMED FLORIDA BEACHES OR CAPE CANAVERAL. MINUTES FROM SHOPPING, DINING, SCHOOLS AND HOSPITAL. GREAT LOCATION. ***THERE ARE NO OTHER SIMILAR COMMUNITY IN THE ORLANDO METRO AREA!!! THIS UNIT WILL NOT BE AVAILABLE LONG!!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12236 PESCARA LANE have any available units?
12236 PESCARA LANE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Orlando, FL.
How much is rent in Orlando, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Orlando Rent Report.
What amenities does 12236 PESCARA LANE have?
Some of 12236 PESCARA LANE's amenities include in unit laundry, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12236 PESCARA LANE currently offering any rent specials?
12236 PESCARA LANE is not currently offering any rent specials.
Is 12236 PESCARA LANE pet-friendly?
No, 12236 PESCARA LANE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Orlando.
Does 12236 PESCARA LANE offer parking?
Yes, 12236 PESCARA LANE offers parking.
Does 12236 PESCARA LANE have units with washers and dryers?
Yes, 12236 PESCARA LANE offers units with in unit laundry.
Does 12236 PESCARA LANE have a pool?
Yes, 12236 PESCARA LANE has a pool.
Does 12236 PESCARA LANE have accessible units?
No, 12236 PESCARA LANE does not have accessible units.
Does 12236 PESCARA LANE have units with dishwashers?
Yes, 12236 PESCARA LANE has units with dishwashers.
Helpful Articles
First-Time Renter’s Apartment Guide and Checklist
13 Places to Get Free Moving Boxes
8 Tips for Finding an Apartment You Can Afford 
College Apartment Checklist: Everything You Need
When is the Best Time to Rent an Apartment?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Sabal Palm at Lake Buena Vista
13675 Lake Vining Dr
Orlando, FL 32821
Cortland Jubilee Park
6850 Merryvale Lane
Orlando, FL 32128
Village Lakes I&II
4901 Bottlebrush Ln
Orlando, FL 32808
Art Avenue
10201 Lee Vista Blvd
Orlando, FL 32829
Arium Grandewood
3701 Grandewood Blvd
Orlando, FL 32837
Linden Audubon Park
990 Warehouse Rd
Orlando, FL 32803
Ancora
10107 Ancora Circle
Orlando, FL 32821
Novel Lucerne
733 Main Lane
Orlando, FL 32801

Similar Pages

Orlando 1 BedroomsOrlando 2 Bedrooms
Orlando Dog Friendly ApartmentsOrlando Pet Friendly Places
Orlando Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Melbourne, FLLakeland, FLKissimmee, FLPalm Bay, FL
Daytona Beach, FLAltamonte Springs, FLSanford, FLWinter Park, FL
Alafaya, FLPort Orange, FLWinter Garden, FLClermont, FL

Nearby Neighborhoods

Metro WestAirport NorthKirkman North
MilleniaBaldwin ParkVista East
South SemoranCentral Business District

Apartments Near Colleges

Orange Technical College-Orlando CampusValencia College
Bethune-Cookman UniversityDaytona State College
Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach