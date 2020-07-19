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Orange County, FL
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1916 Lake Atriums Cir
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

1916 Lake Atriums Cir

1916 Lake Atriums Circle · No Longer Available
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Location

1916 Lake Atriums Circle, Orange County, FL 32839
Americana

Amenities

pet friendly
Unit Amenities
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
Pets: OK&#8194;(Dangerous Pets are not permitted, Pit Bulls, etc.)
AVAILABLE: NOW

***HURRY THIS OFFER ENDS SOON. OFFER FOR QUALIFIED APPLICANTS ONLY (PLEASE VIEW OUR APPLICATION GUIDELINES AT OUR WEBSITE.). THIS OFFER IS BASED UPON A 12 MONTH LEASE BEING SIGNED WITHIN 3 DAYS OF THE INITIAL VIEW OF THE OF PROPERTY. OCCUPANCY OF PROPERTY AND COMMENCEMENT OF RENTAL AGREEMENT MUST BEGIN WITHIN 14 DAYS OF THE INITIAL VIEWING OF THE PROPERTY. THE RENT FOR THE FIRST 120 DAYS OF THE LEASE ON THIS PROPERTY IS $799.00 PER MONTH. THE REMAINING TERMS OF THE LEASE SHALL BE BASED UPON THE ORIGINAL LISTED PRICE OF $850.00 PER MONTH. THE TENANT MUST FULFILL THE ENTIRE LEASE, OR THE AMOUNT THAT WAS DISCOUNTED ON THE FIRST 120 DAYS WILL BE CHARGED AT TIME OF TERMINATION AS ADDITIONAL RENT. THE SECURITY DEPOSIT DUE WITH AN APPROVED APPLICATION IS $850.00. OTHER FEES/DEPOSITS MAY APPLY.***

Price: $799/mo

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1916 Lake Atriums Cir have any available units?
1916 Lake Atriums Cir doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Orange County, FL.
Is 1916 Lake Atriums Cir currently offering any rent specials?
1916 Lake Atriums Cir is not currently offering any rent specials.
Is 1916 Lake Atriums Cir pet-friendly?
Yes, 1916 Lake Atriums Cir is pet friendly.
Does 1916 Lake Atriums Cir offer parking?
No, 1916 Lake Atriums Cir does not offer parking.
Does 1916 Lake Atriums Cir have units with washers and dryers?
No, 1916 Lake Atriums Cir does not offer units with in unit laundry.
Does 1916 Lake Atriums Cir have a pool?
No, 1916 Lake Atriums Cir does not have a pool.
Does 1916 Lake Atriums Cir have accessible units?
No, 1916 Lake Atriums Cir does not have accessible units.
Does 1916 Lake Atriums Cir have units with dishwashers?
No, 1916 Lake Atriums Cir does not have units with dishwashers.
Does 1916 Lake Atriums Cir have units with air conditioning?
No, 1916 Lake Atriums Cir does not have units with air conditioning.
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