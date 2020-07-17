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2890 North Oakland Forest Drive
Last updated July 17 2020 at 7:52 AM

2890 North Oakland Forest Drive

2890 North Oakland Forest Drive · (305) 684-7594
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Location

2890 North Oakland Forest Drive, Oakland Park, FL 33309
Oakland Forest

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Amenities

in unit laundry
pet friendly
recently renovated
gym
pool
clubhouse
Unit Amenities
in unit laundry
recently renovated
Property Amenities
pet friendly
clubhouse
gym
pool
hot tub
890 North Oakland Forest Drive Apt #101, Oakland Park, FL 33309 - 2 BR 2 BA Condo. Listing uploaded and marketed by Kamera Stone, One Step Ahead Realty, (305) 684-7594. Available from: 05/19/2020. No pets allowed. SPACIOUS 2 BEDROOM, 2 BATH CORNER UNIT ON 1ST FLOOR WITH LAMINATE FLOORS & WASHER/DRYER IN UNIT. NEWLY RENOVATED WITH BRAND NEW KITCHEN CABINETS & COUNTER TOPS, NEW VANITY IN MASTER BATH, NEW BLINDS & CLOSET DOORS, FRESHLY PAINTED & READY FOR NEW TENANTS! WATER/SEWER INCLUDED IN RENT. BEAUTIFUL COMMUNITY W/ GREAT AMENITIES: RENOVATED CLUBHOUSE WITH GORGEOUS LAKE VIEWS, 3 POOLS & SPA, GYM AND MORE. CLOSE TO MAJOR ROADS, I95, SHOPPING, DINING, & MINUTES FROM THE BEACH. ASSOCIATION REQUIRES TO HAVE CREDIT OVER 620 AND INCOME OF 3 TIMES RENT AMOUNT TO BE APPROVED. PETS ALLOWED, COMBINED WEIGHT CANNOT EXCEED 50 LBS (NO AGGRESSIVE BREED ALLOWED) - $250 NONREFUNDABLE PET FEE APPLIES. FIRST MONTH RENT PLUS TWO MONTHS SECURITY DEPOSIT REQUIRED TO MOVE IN (MIGHT BE NEGOTIABLE WITH PERFECT CREDIT). [ Published 17-Jul-20 / ID 3553860 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2890 North Oakland Forest Drive have any available units?
2890 North Oakland Forest Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Oakland Park, FL.
What amenities does 2890 North Oakland Forest Drive have?
Some of 2890 North Oakland Forest Drive's amenities include in unit laundry, pet friendly, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2890 North Oakland Forest Drive currently offering any rent specials?
2890 North Oakland Forest Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2890 North Oakland Forest Drive pet-friendly?
Yes, 2890 North Oakland Forest Drive is pet friendly.
Does 2890 North Oakland Forest Drive offer parking?
No, 2890 North Oakland Forest Drive does not offer parking.
Does 2890 North Oakland Forest Drive have units with washers and dryers?
Yes, 2890 North Oakland Forest Drive offers units with in unit laundry.
Does 2890 North Oakland Forest Drive have a pool?
Yes, 2890 North Oakland Forest Drive has a pool.
Does 2890 North Oakland Forest Drive have accessible units?
No, 2890 North Oakland Forest Drive does not have accessible units.
Does 2890 North Oakland Forest Drive have units with dishwashers?
No, 2890 North Oakland Forest Drive does not have units with dishwashers.
Does 2890 North Oakland Forest Drive have units with air conditioning?
No, 2890 North Oakland Forest Drive does not have units with air conditioning.
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