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1470 NE 123rd Street Unit A209
Last updated June 30 2020 at 4:50 AM

1470 NE 123rd Street Unit A209

1470 Northeast 123rd Street · (954) 636-7993
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Location

1470 Northeast 123rd Street, North Miami, FL 33161
Central North Miami

Price and availability

INFO PROVIDED BY Buildium

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,650

2 Bed · 2 Bath · 1182 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
walk in closets
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
clubhouse
elevator
gym
on-site laundry
parking
pool
garage
guest parking
tennis court
SPACIOUS 2 BEDROOM, 2 BATH CONDO WITH A LOT OF LIGHT AND HUGE PRIVATE BALCONY. LARGE BEDROOMS WITH WALK-IN CLOSETS, TILE FLOOR THROUGHOUT, OPEN KITCHEN TO DINING AND LIVING ROOM, BIG BATHROOMS, GREAT SUNLIGHT THROUGH BIG WINDOWS. UNIT WILL HAVE FRESH PAINT, NEW LIGHT FIXTURES AND WINDOW BLINDS. SECURE BUILDING, CONVENIENTLY LOCATED CLOSE TO BEACHES AND MAJOR HIGHWAYS, GREAT AMENITIES: POOL, GYM, TENNIS COURT, LAUNDRY ROOM AND CLUBHOUSE. ONE ASSIGNED PARKING SPACE IN PARKING GARAGE, 24 HOUR SECURITY AND GUEST PARKING. ONE SMALL PET ALLOWED UP TO 20 LBS - $250 NON-REFUNDABLE FEE APPLIES. ASSOCIATION TAKES ABOUT 3 WEEKS FOR APPROVAL PROCESS. MOVE IN WITH FIRST MONTH RENT PLUS ONE MONTH SECURITY DEPOSIT WITH GOOD CREDIT OVER 650 (ADDITIONAL SECURITY DEPOSIT REQUIRED WITH LOWER CREDIT).

CONTACT:

LUMI BULARCA
CELL: 954-636-7993

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1470 NE 123rd Street Unit A209 have any available units?
1470 NE 123rd Street Unit A209 has a unit available for $1,650 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1470 NE 123rd Street Unit A209 have?
Some of 1470 NE 123rd Street Unit A209's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1470 NE 123rd Street Unit A209 currently offering any rent specials?
1470 NE 123rd Street Unit A209 is not currently offering any rent specials.
Is 1470 NE 123rd Street Unit A209 pet-friendly?
Yes, 1470 NE 123rd Street Unit A209 is pet friendly.
Does 1470 NE 123rd Street Unit A209 offer parking?
Yes, 1470 NE 123rd Street Unit A209 offers parking.
Does 1470 NE 123rd Street Unit A209 have units with washers and dryers?
No, 1470 NE 123rd Street Unit A209 does not offer units with in unit laundry.
Does 1470 NE 123rd Street Unit A209 have a pool?
Yes, 1470 NE 123rd Street Unit A209 has a pool.
Does 1470 NE 123rd Street Unit A209 have accessible units?
No, 1470 NE 123rd Street Unit A209 does not have accessible units.
Does 1470 NE 123rd Street Unit A209 have units with dishwashers?
Yes, 1470 NE 123rd Street Unit A209 has units with dishwashers.
Does 1470 NE 123rd Street Unit A209 have units with air conditioning?
Yes, 1470 NE 123rd Street Unit A209 has units with air conditioning.
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