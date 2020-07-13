17111 BISCAYNE BL

Amenities
STUNNING 3B/3.5B UNIT AT THE RESERVES AT MARINA PALMS. SPECTACULAR OCEAN, INTRACOASTAL, CITY & MARINA VIEWS FROM EVERY ROOM. TERRACE ACCESS FROM ALL ROOMS & LIVING AREA. ALL BEDROOMS ENSUITE. WHITE PORCELENATO FLOORS AND CALIFORNIA CLOSETS. 1 ASSIGNED PARKING AND STORAGE SPACE. ENJOY RESORT STYLE LIVING & AMENITIES: ROLLS ROYCE GHOST CHAUFFEUR SERVICE AVAILABLE ONLY TO UNITS AT THE RESERVE, PRIVATE MARINA & YACHT CLUB, CONCIERGE, CHILDREN’S ROOM, STATE-OF-THE-ART WATERFRONT FITNESS CENTER W/SPA, PET SPA SERVICES, POOL ON THE BAY & MORE. EXCELLENT LOCATION JUST MINUTES FROM AVENTURA, BAL HARBOUR & SUNNY ISLES. INTERIOR AREA: 2,332 SQF; EXTERIOR AREA: 190 SQF; TOTAL AREA: 2,522 SQF.