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North Miami Beach, FL
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17111 BISCAYNE BL
Last updated June 19 2020 at 8:15 PM

17111 BISCAYNE BL

17111 Biscayne Boulevard · (786) 302-0596
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Location

17111 Biscayne Boulevard, North Miami Beach, FL 33160

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 506-S · Avail. now

$5,500

3 Bed · 4 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
new construction
parking
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
concierge
elevator
gym
parking
pool
hot tub
new construction
STUNNING 3B/3.5B UNIT AT THE RESERVES AT MARINA PALMS. SPECTACULAR OCEAN, INTRACOASTAL, CITY & MARINA VIEWS FROM EVERY ROOM. TERRACE ACCESS FROM ALL ROOMS & LIVING AREA. ALL BEDROOMS ENSUITE. WHITE PORCELENATO FLOORS AND CALIFORNIA CLOSETS. 1 ASSIGNED PARKING AND STORAGE SPACE. ENJOY RESORT STYLE LIVING & AMENITIES: ROLLS ROYCE GHOST CHAUFFEUR SERVICE AVAILABLE ONLY TO UNITS AT THE RESERVE, PRIVATE MARINA & YACHT CLUB, CONCIERGE, CHILDREN’S ROOM, STATE-OF-THE-ART WATERFRONT FITNESS CENTER W/SPA, PET SPA SERVICES, POOL ON THE BAY & MORE. EXCELLENT LOCATION JUST MINUTES FROM AVENTURA, BAL HARBOUR & SUNNY ISLES. INTERIOR AREA: 2,332 SQF; EXTERIOR AREA: 190 SQF; TOTAL AREA: 2,522 SQF.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 17111 BISCAYNE BL have any available units?
17111 BISCAYNE BL has a unit available for $5,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 17111 BISCAYNE BL have?
Some of 17111 BISCAYNE BL's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 17111 BISCAYNE BL currently offering any rent specials?
17111 BISCAYNE BL is not currently offering any rent specials.
Is 17111 BISCAYNE BL pet-friendly?
Yes, 17111 BISCAYNE BL is pet friendly.
Does 17111 BISCAYNE BL offer parking?
Yes, 17111 BISCAYNE BL offers parking.
Does 17111 BISCAYNE BL have units with washers and dryers?
Yes, 17111 BISCAYNE BL offers units with in unit laundry.
Does 17111 BISCAYNE BL have a pool?
Yes, 17111 BISCAYNE BL has a pool.
Does 17111 BISCAYNE BL have accessible units?
No, 17111 BISCAYNE BL does not have accessible units.
Does 17111 BISCAYNE BL have units with dishwashers?
Yes, 17111 BISCAYNE BL has units with dishwashers.
Does 17111 BISCAYNE BL have units with air conditioning?
No, 17111 BISCAYNE BL does not have units with air conditioning.
Interested in 17111 BISCAYNE BL?
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