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Miami, FL
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3051 SW 27th Ave
Last updated June 17 2020 at 5:30 AM

3051 SW 27th Ave

3051 Southwest 27th Avenue · No Longer Available
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Location

3051 Southwest 27th Avenue, Miami, FL 33133
Coconut Grove

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
microwave
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3051 SW 27th Ave have any available units?
3051 SW 27th Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Miami, FL.
How much is rent in Miami, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Miami Rent Report.
What amenities does 3051 SW 27th Ave have?
Some of 3051 SW 27th Ave's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3051 SW 27th Ave currently offering any rent specials?
3051 SW 27th Ave isn't currently offering any rent specials.
Is 3051 SW 27th Ave pet-friendly?
No, 3051 SW 27th Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Miami.
Does 3051 SW 27th Ave offer parking?
No, 3051 SW 27th Ave does not offer parking.
Does 3051 SW 27th Ave have units with washers and dryers?
Yes, 3051 SW 27th Ave offers units with in unit laundry.
Does 3051 SW 27th Ave have a pool?
No, 3051 SW 27th Ave does not have a pool.
Does 3051 SW 27th Ave have accessible units?
No, 3051 SW 27th Ave does not have accessible units.
Does 3051 SW 27th Ave have units with dishwashers?
Yes, 3051 SW 27th Ave has units with dishwashers.
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