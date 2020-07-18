All apartments in Miami
Find more places like
2275 Biscayne Blvd, Suite PH 108.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Miami, FL
/
2275 Biscayne Blvd, Suite PH 108
Last updated June 30 2020 at 4:50 AM

2275 Biscayne Blvd, Suite PH 108

2275 Biscayne Boulevard · (305) 301-5993
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Miami
See all
Edgewater
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Pet Friendly Places
See all
2 Bedrooms
See all

Location

2275 Biscayne Boulevard, Miami, FL 33137
Edgewater

Price and availability

INFO PROVIDED BY Buildium

1 Bedroom

Unit 1 Bed · Avail. now

$1,700

1 Bed · 1 Bath · 775 sqft

Report This Listing

Amenities

granite counters
pet friendly
Unit Amenities
granite counters
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
PROFESSIONALLY DESIGNED OPEN LOFT WITH VIEWS OF BAY, SOUTH BEACH AND PORT OF MIAMI. *FREE OF MORTGAGE - NOT SUBJECT TO FORECLOSURE* MODERN MEETS IN THIS BEAUTIFULLY DECORATED UNIT. SLEEK CUSTOM DESIGNED BATHROOM WITH TOP OF THE LINE HANDGROVE FIXTURING AND IMPORTED ITALIAN PORCELAIN BOWL SINK. EUROPEAN STYLE KITCHEN WITH STAINLEES STEEL APPLIANCES, GRANITE COUNTER TOPS, RECESSED LIGHTING. 10 FOOT CEILINGS AND 24X24 CEMENT ITALIAN TILE FLOORS, PETS ALLOWED MAX. 20 POUNDS, CONDO APPROVAL 3 DAYS

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions

Does 2275 Biscayne Blvd, Suite PH 108 have any available units?
2275 Biscayne Blvd, Suite PH 108 has a unit available for $1,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Miami, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Miami Rent Report.
Is 2275 Biscayne Blvd, Suite PH 108 currently offering any rent specials?
2275 Biscayne Blvd, Suite PH 108 is not currently offering any rent specials.
Is 2275 Biscayne Blvd, Suite PH 108 pet-friendly?
Yes, 2275 Biscayne Blvd, Suite PH 108 is pet friendly.
Does 2275 Biscayne Blvd, Suite PH 108 offer parking?
No, 2275 Biscayne Blvd, Suite PH 108 does not offer parking.
Does 2275 Biscayne Blvd, Suite PH 108 have units with washers and dryers?
No, 2275 Biscayne Blvd, Suite PH 108 does not offer units with in unit laundry.
Does 2275 Biscayne Blvd, Suite PH 108 have a pool?
No, 2275 Biscayne Blvd, Suite PH 108 does not have a pool.
Does 2275 Biscayne Blvd, Suite PH 108 have accessible units?
No, 2275 Biscayne Blvd, Suite PH 108 does not have accessible units.
Does 2275 Biscayne Blvd, Suite PH 108 have units with dishwashers?
No, 2275 Biscayne Blvd, Suite PH 108 does not have units with dishwashers.
Does 2275 Biscayne Blvd, Suite PH 108 have units with air conditioning?
No, 2275 Biscayne Blvd, Suite PH 108 does not have units with air conditioning.

Similar Listings

Horizons North
665 Ives Dairy Rd
Miami, FL 33179
SOMA at Brickell
145 SW 13th St
Miami, FL 33130
Palm Isle
11395 NW 7th St
Miami, FL 33172
Brickell View Terrace
117 SW 10th St
Miami, FL 33130
Riverhouse at 11th
1170 NW 11th St, Suite 100
Miami, FL 33136
Sunset Way
15385 Southwest 73rd Terrace Circle
Miami, FL 33193
Park Towers Apartments
777 NW 155th Ln
Miami, FL 33169
The Aura
1501 Southwest 37th Avenue
Miami, FL 33145

Similar Pages

Miami 1 BedroomsMiami 2 BedroomsMiami Dog Friendly ApartmentsMiami Pet Friendly PlacesMiami Studio ApartmentsMiami-Dade County ApartmentsPalm Beach County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Fort Lauderdale, FLBoca Raton, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FLMiramar, FLBoynton Beach, FLDavie, FLDelray Beach, FLPompano Beach, FLHialeah, FLHollywood, FL

Nearby Neighborhoods

BrickellAllapattahGolden PinesLittle HavanaEdgewaterFlagamiWynwoodUpper East Side

Apartments Near Colleges

Miami Dade CollegeBroward CollegeKeiser University-Ft LauderdaleNova Southeastern UniversitySheridan Technical College