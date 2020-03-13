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185 SW 7th St
Last updated May 29 2020 at 11:36 AM

185 SW 7th St

185 Southwest 7th Street · (954) 600-4379
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Location

185 Southwest 7th Street, Miami, FL 33130
Brickell

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 3507 · Avail. now

$2,100

Click to see floorplan

1 Bed · 2 Bath · 899 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
cable included
parking
Unit Amenities
cable included
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
business center
elevator
gym
parking
pool
pool table
hot tub
internet access
media room
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 185 SW 7th St have any available units?
185 SW 7th St has a unit available for $2,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Miami, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Miami Rent Report.
What amenities does 185 SW 7th St have?
Some of 185 SW 7th St's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 185 SW 7th St currently offering any rent specials?
185 SW 7th St isn't currently offering any rent specials.
Is 185 SW 7th St pet-friendly?
No, 185 SW 7th St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Miami.
Does 185 SW 7th St offer parking?
Yes, 185 SW 7th St does offer parking.
Does 185 SW 7th St have units with washers and dryers?
Yes, 185 SW 7th St offers units with in unit laundry.
Does 185 SW 7th St have a pool?
Yes, 185 SW 7th St has a pool.
Does 185 SW 7th St have accessible units?
No, 185 SW 7th St does not have accessible units.
Does 185 SW 7th St have units with dishwashers?
Yes, 185 SW 7th St has units with dishwashers.
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