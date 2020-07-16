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1450 Brickell Bay Dr.
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1450 Brickell Bay Dr
Last updated July 17 2020 at 6:27 AM

1450 Brickell Bay Dr

1450 Brickell Bay Drive · (305) 389-1236
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Location

1450 Brickell Bay Drive, Miami, FL 33131
Brickell

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 1904 · Avail. now

$2,250

2 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
parking
walk in closets
gym
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
oven
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
clubhouse
elevator
gym
parking
pool
bbq/grill
tennis court
SPECTACULAR BAY VIEW FROM THIS 2/2 UNIT IN THE DESIRABLE BRICKELL BAY DR. HUGE MASTER BEDROOM WITH WALK-IN CLOSET. WOOD FLOORS, HURRICANE SHUTTERS. VERY NICE BUILDING WITH A LOT OF AMENITIES: GYM, POOL, JACUZZI, BBQ AREA, 2 TENNIS COURTS, KIDS PLAYROOM, 2 PARTY/LOUNGE ROOMS, LIBRARY. GATED W/ 24HR SECURITY. WALKING DISTANCE TO METRO MOVER, TROLLEY, RESTAURANTS, MARY BRICKELL VILLAGE, BRICKELL CITY CENTRE, WALGREENS & CVS. PLENTY OF PARKING SPACES FOR GUESTS AND RESIDENTS. WASHER & DRYER INSIDE THE UNIT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions

Does 1450 Brickell Bay Dr have any available units?
1450 Brickell Bay Dr has a unit available for $2,250 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Miami, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Miami Rent Report.
What amenities does 1450 Brickell Bay Dr have?
Some of 1450 Brickell Bay Dr's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1450 Brickell Bay Dr currently offering any rent specials?
1450 Brickell Bay Dr is not currently offering any rent specials.
Is 1450 Brickell Bay Dr pet-friendly?
No, 1450 Brickell Bay Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Miami.
Does 1450 Brickell Bay Dr offer parking?
Yes, 1450 Brickell Bay Dr offers parking.
Does 1450 Brickell Bay Dr have units with washers and dryers?
Yes, 1450 Brickell Bay Dr offers units with in unit laundry.
Does 1450 Brickell Bay Dr have a pool?
Yes, 1450 Brickell Bay Dr has a pool.
Does 1450 Brickell Bay Dr have accessible units?
No, 1450 Brickell Bay Dr does not have accessible units.
Does 1450 Brickell Bay Dr have units with dishwashers?
Yes, 1450 Brickell Bay Dr has units with dishwashers.

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