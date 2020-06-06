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1450 BRICKELL BAY DR
Last updated June 12 2020 at 10:10 PM

1450 BRICKELL BAY DR

1450 Brickell Bay Drive · (305) 389-1236
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Location

1450 Brickell Bay Drive, Miami, FL 33131
Brickell

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 412 · Avail. now

$2,300

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
elevator
gym
parking
pool
bbq/grill
tennis court
UPDATED 2/2 UNIT IN THE DESIRABLE BRICKELL BAY DR. A HUGE MASTER BEDROOM WITH WALK-IN CLOSET. NICE BAY VIEWS, S/S APPLIANCES, WOOD FLOORS, HURRICANE SHUTTERS, VERY NICE BUILDING WITH A LOT OF AMENITIES: GYM, POOL, JACUZZI, BBQ AREA, 2 TENNIS COURTS, KIDS PLAYROOM, 2 PARTY/LOUNGE ROOMS, LIBRARY, GATED W/ 24 HR SECURITY. WALKING DISTANCE TO METRO MOVER, TROLLEY, RESTAURANTS, MARY BRICKELL VILLAGE, BRICKELL CITY CENTRE, WALGREENS & CVS. PLENTY OF PARKING SPACES FOR GUESTS AND RESIDENTS. WASHER & DRYER INSIDE THE UNIT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1450 BRICKELL BAY DR have any available units?
1450 BRICKELL BAY DR has a unit available for $2,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Miami, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Miami Rent Report.
What amenities does 1450 BRICKELL BAY DR have?
Some of 1450 BRICKELL BAY DR's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1450 BRICKELL BAY DR currently offering any rent specials?
1450 BRICKELL BAY DR isn't currently offering any rent specials.
Is 1450 BRICKELL BAY DR pet-friendly?
No, 1450 BRICKELL BAY DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Miami.
Does 1450 BRICKELL BAY DR offer parking?
Yes, 1450 BRICKELL BAY DR does offer parking.
Does 1450 BRICKELL BAY DR have units with washers and dryers?
Yes, 1450 BRICKELL BAY DR offers units with in unit laundry.
Does 1450 BRICKELL BAY DR have a pool?
Yes, 1450 BRICKELL BAY DR has a pool.
Does 1450 BRICKELL BAY DR have accessible units?
No, 1450 BRICKELL BAY DR does not have accessible units.
Does 1450 BRICKELL BAY DR have units with dishwashers?
Yes, 1450 BRICKELL BAY DR has units with dishwashers.
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