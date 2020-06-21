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Miami Gardens, FL
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17602 NW 25th Ave
Last updated June 11 2020 at 7:18 AM

17602 NW 25th Ave

17602 Northwest 25th Avenue · (954) 636-7993
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Location

17602 Northwest 25th Avenue, Miami Gardens, FL 33056
Parkview

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 305 · Avail. now

$1,850

Click to see floorplan

3 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
pool
SPACIOUS 3 BEDROOM, 2 BATH CONDO ON 3RD FLOOR WITH TILE FLOORS, UPDATED KITCHEN WITH BREAKFAST BAR, WOOD CABINETS AND GRANITE COUNTERS, BALCONY ACCESS FROM DINING ROOM, WASHER/DRYER IN UNIT. TENANT RESPONSIBLE FOR ALL UTILITIES, INCLUDING WATER/SEWER. ONE PET ALLOWED, MAX 20 LBS, $250 NON-REFUNDABLE PET FEE APPLIES. CLOSE TO MAJOR HIGHWAYS, DINING AND SHOPPING. ASSOCIATION APPROVAL PROCESS TAKES UP TO 2 WEEKS! MOVE IN WITH FIRST MONTH RENT PLUS ONE MONTH SECURITY DEPOSIT WITH CREDIT OVER 650 (ADDITIONAL SECURITY DEPOSIT REQUIRED WITH LOWER CREDIT).

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
limit: 1
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 17602 NW 25th Ave have any available units?
17602 NW 25th Ave has a unit available for $1,850 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Miami Gardens, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Miami Gardens Rent Report.
What amenities does 17602 NW 25th Ave have?
Some of 17602 NW 25th Ave's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 17602 NW 25th Ave currently offering any rent specials?
17602 NW 25th Ave isn't currently offering any rent specials.
Is 17602 NW 25th Ave pet-friendly?
Yes, 17602 NW 25th Ave is pet friendly.
Does 17602 NW 25th Ave offer parking?
No, 17602 NW 25th Ave does not offer parking.
Does 17602 NW 25th Ave have units with washers and dryers?
Yes, 17602 NW 25th Ave offers units with in unit laundry.
Does 17602 NW 25th Ave have a pool?
Yes, 17602 NW 25th Ave has a pool.
Does 17602 NW 25th Ave have accessible units?
No, 17602 NW 25th Ave does not have accessible units.
Does 17602 NW 25th Ave have units with dishwashers?
Yes, 17602 NW 25th Ave has units with dishwashers.
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