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1777 Michigan Avenue
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1777 Michigan Avenue

1777 Michigan Avenue · (786) 346-3456
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Location

1777 Michigan Avenue, Miami Beach, FL 33139
Bayshore

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 307 · Avail. now

$1,650

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1 Bed · 1 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1777 Michigan Avenue have any available units?
1777 Michigan Avenue has a unit available for $1,650 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Miami Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Miami Beach Rent Report.
What amenities does 1777 Michigan Avenue have?
Some of 1777 Michigan Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1777 Michigan Avenue currently offering any rent specials?
1777 Michigan Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 1777 Michigan Avenue pet-friendly?
Yes, 1777 Michigan Avenue is pet friendly.
Does 1777 Michigan Avenue offer parking?
Yes, 1777 Michigan Avenue does offer parking.
Does 1777 Michigan Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 1777 Michigan Avenue offers units with in unit laundry.
Does 1777 Michigan Avenue have a pool?
Yes, 1777 Michigan Avenue has a pool.
Does 1777 Michigan Avenue have accessible units?
No, 1777 Michigan Avenue does not have accessible units.
Does 1777 Michigan Avenue have units with dishwashers?
Yes, 1777 Michigan Avenue has units with dishwashers.
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