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Meadow Woods, FL
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2645 Youngford St
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

2645 Youngford St

2645 Youngford Street · No Longer Available
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Location

2645 Youngford Street, Meadow Woods, FL 32824
Wyndham Lakes Estates

Amenities

pet friendly
Unit Amenities
Property Amenities
pet friendly
Pets: OK&#8194;(Dangerous Pets are not permitted, Pit Bulls, etc.)
AVAILABLE: Mid August

***HURRY THIS OFFER ENDS SOON. OFFER FOR QUALIFIED APPLICANTS ONLY (PLEASE VIEW OUR APPLICATION GUIDELINES AT OUR WEBSITE.). THIS OFFER IS BASED UPON A 12 MONTH LEASE BEING SIGNED WITHIN 3 DAYS OF THE INITIAL VIEW OF THE OF PROPERTY. OCCUPANCY OF PROPERTY AND COMMENCEMENT OF RENTAL AGREEMENT MUST BEGIN WITHIN 21 DAYS OF THE INITIAL VIEWING OF THE PROPERTY. THE RENT FOR THE FIRST 120 DAYS OF THE LEASE ON THIS PROPERTY IS $1699.00 PER MONTH. THE REMAINING TERMS OF THE LEASE SHALL BE BASED UPON THE ORIGINAL LISTED PRICE OF $1775.00 PER MONTH. THE TENANT MUST FULFILL THE ENTIRE LEASE, OR THE AMOUNT THAT WAS DISCOUNTED ON THE FIRST 120 DAYS WILL BE CHARGED AT TIME OF TERMINATION AS ADDITIONAL RENT. THE SECURITY DEPOSIT DUE WITH AN APPROVED APPLICATION IS $1775.00. OTHER FEES/DEPOSITS MAY APPLY.***

Price: $1699/mo
2645 Youngford Street

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2645 Youngford St have any available units?
2645 Youngford St doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Meadow Woods, FL.
Is 2645 Youngford St currently offering any rent specials?
2645 Youngford St is not currently offering any rent specials.
Is 2645 Youngford St pet-friendly?
Yes, 2645 Youngford St is pet friendly.
Does 2645 Youngford St offer parking?
No, 2645 Youngford St does not offer parking.
Does 2645 Youngford St have units with washers and dryers?
No, 2645 Youngford St does not offer units with in unit laundry.
Does 2645 Youngford St have a pool?
No, 2645 Youngford St does not have a pool.
Does 2645 Youngford St have accessible units?
No, 2645 Youngford St does not have accessible units.
Does 2645 Youngford St have units with dishwashers?
No, 2645 Youngford St does not have units with dishwashers.
Does 2645 Youngford St have units with air conditioning?
No, 2645 Youngford St does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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