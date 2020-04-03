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Longboat Key, FL
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1050 LONGBOAT CLUB ROAD
Last updated April 3 2020 at 2:35 PM

1050 LONGBOAT CLUB ROAD

1050 Longboat Club Road · (941) 809-5044
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Location

1050 Longboat Club Road, Longboat Key, FL 34228
Longboat Key Club

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 502 · Avail. now

$5,500

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1290 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
furnished
granite counters
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
elevator
gym
pool
bbq/grill
hot tub
internet access
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1050 LONGBOAT CLUB ROAD have any available units?
1050 LONGBOAT CLUB ROAD has a unit available for $5,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1050 LONGBOAT CLUB ROAD have?
Some of 1050 LONGBOAT CLUB ROAD's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1050 LONGBOAT CLUB ROAD currently offering any rent specials?
1050 LONGBOAT CLUB ROAD isn't currently offering any rent specials.
Is 1050 LONGBOAT CLUB ROAD pet-friendly?
No, 1050 LONGBOAT CLUB ROAD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Longboat Key.
Does 1050 LONGBOAT CLUB ROAD offer parking?
No, 1050 LONGBOAT CLUB ROAD does not offer parking.
Does 1050 LONGBOAT CLUB ROAD have units with washers and dryers?
No, 1050 LONGBOAT CLUB ROAD does not offer units with in unit laundry.
Does 1050 LONGBOAT CLUB ROAD have a pool?
Yes, 1050 LONGBOAT CLUB ROAD has a pool.
Does 1050 LONGBOAT CLUB ROAD have accessible units?
No, 1050 LONGBOAT CLUB ROAD does not have accessible units.
Does 1050 LONGBOAT CLUB ROAD have units with dishwashers?
Yes, 1050 LONGBOAT CLUB ROAD has units with dishwashers.
Does 1050 LONGBOAT CLUB ROAD have units with air conditioning?
No, 1050 LONGBOAT CLUB ROAD does not have units with air conditioning.
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