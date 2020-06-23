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Kissimmee, FL
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2506 FOLIO WAY
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

2506 FOLIO WAY

2506 Folio Way · No Longer Available
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Location

2506 Folio Way, Kissimmee, FL 34741

Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
gym
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
gym
on-site laundry
parking
pool
garage
LOCATION, LOCATION. MOVING TO ORLANDO, DO NOT LOOK ANY FURTHER. TAPESTRY IS THE NEW COMMUNITY CLOSE TO HUNTERS CREEK, THE LOOP ETC. STAINLESS STEEL APPLIANCES, GRANITE COUNTER TOPS. INSIDE LAUNDRY ROOM AND JUST MINUTES AWAY FROM DISNEY, UNIVERSAL, SEA-WORLD, ORLANDO INTERNATIONAL AIRPORT, 417, FLORIDA TURNPIKE AND LAKE NONA. TAPESTRY IS A 24 HR GATED COMMUNITY OFFERING ITS RESIDENTS USE OF ITS NEW CLUBHOUSE, POOL, AND GYM. MAKE YOUR APPOINTMENT TODAY, TOMORROW MAY BE TOO LATE THIS BEAUTIFUL HOUSE WILL NOT LAST TOO LONG ON THE MARKET. WALKING DISTANCE TO CLUBHOUSE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2506 FOLIO WAY have any available units?
2506 FOLIO WAY doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Kissimmee, FL.
How much is rent in Kissimmee, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Kissimmee Rent Report.
What amenities does 2506 FOLIO WAY have?
Some of 2506 FOLIO WAY's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2506 FOLIO WAY currently offering any rent specials?
2506 FOLIO WAY isn't currently offering any rent specials.
Is 2506 FOLIO WAY pet-friendly?
No, 2506 FOLIO WAY is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Kissimmee.
Does 2506 FOLIO WAY offer parking?
Yes, 2506 FOLIO WAY does offer parking.
Does 2506 FOLIO WAY have units with washers and dryers?
Yes, 2506 FOLIO WAY offers units with in unit laundry.
Does 2506 FOLIO WAY have a pool?
Yes, 2506 FOLIO WAY has a pool.
Does 2506 FOLIO WAY have accessible units?
No, 2506 FOLIO WAY does not have accessible units.
Does 2506 FOLIO WAY have units with dishwashers?
Yes, 2506 FOLIO WAY has units with dishwashers.
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