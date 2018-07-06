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Jensen Beach, FL
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2190 NE Rustic Way
Last updated April 19 2020 at 4:57 AM

2190 NE Rustic Way

2190 Northeast Rustic Way · (954) 588-7588
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Location

2190 Northeast Rustic Way, Jensen Beach, FL 34957

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,300

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2 Bed · 1 Bath · 843 sqft

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Amenities

in unit laundry
granite counters
parking
media room
microwave
range
Unit Amenities
granite counters
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
Property Amenities
on-site laundry
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media room
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2190 NE Rustic Way have any available units?
2190 NE Rustic Way has a unit available for $1,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2190 NE Rustic Way have?
Some of 2190 NE Rustic Way's amenities include in unit laundry, granite counters, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2190 NE Rustic Way currently offering any rent specials?
2190 NE Rustic Way isn't currently offering any rent specials.
Is 2190 NE Rustic Way pet-friendly?
No, 2190 NE Rustic Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Jensen Beach.
Does 2190 NE Rustic Way offer parking?
Yes, 2190 NE Rustic Way does offer parking.
Does 2190 NE Rustic Way have units with washers and dryers?
Yes, 2190 NE Rustic Way offers units with in unit laundry.
Does 2190 NE Rustic Way have a pool?
No, 2190 NE Rustic Way does not have a pool.
Does 2190 NE Rustic Way have accessible units?
No, 2190 NE Rustic Way does not have accessible units.
Does 2190 NE Rustic Way have units with dishwashers?
No, 2190 NE Rustic Way does not have units with dishwashers.
Does 2190 NE Rustic Way have units with air conditioning?
No, 2190 NE Rustic Way does not have units with air conditioning.
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