All apartments in Jacksonville
Find more places like 937 SARATOGA DR.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Jacksonville, FL
/
937 SARATOGA DR
Last updated April 17 2019 at 6:15 AM

937 SARATOGA DR

937 Saratoga Dr · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Jacksonville
See all
Miramar
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Parking
See all

Location

937 Saratoga Dr, Jacksonville, FL 32207
Miramar

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
ice maker
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
garage
LOVELY SAN MARCO CHARMER WALKING DISTANCE TO HENDRICKS AVENUE ELEMENTARY SCHOOL WITH 3 BEDROOMS AND 2 BATHS. THIS BEAUTIFUL HOME HAS A BRAND NEW REMODELED KITCHEN WITH ALL NEW APPLIANCES, WONDERFUL CATHEDRAL CEILINGS IN THE LIVING ROOM, WOOD BURNING FIRE PLACE, BAY WINDOWS IN THE FORMAL DINING ROOM, OPEN CONCEPT KITCHEN/FAMILY AND BREAKFAST AREA WITH INSIDE LAUNDRY AND TWO CAR GARAGE. THE HOME HAS FRESH PAINT THROUGHOUT FOR A CRISP AND CLEAN FEEL. THE STREET IS LINED WITH HISTORIC OLD OAKS AND SPANISH MOSS AND A WONDERFUL NEIGHBORHOOD COMMUNITY JUST WAITING TO WELCOME YOU!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 937 SARATOGA DR have any available units?
937 SARATOGA DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Jacksonville, FL.
How much is rent in Jacksonville, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Jacksonville Rent Report.
What amenities does 937 SARATOGA DR have?
Some of 937 SARATOGA DR's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 937 SARATOGA DR currently offering any rent specials?
937 SARATOGA DR is not currently offering any rent specials.
Is 937 SARATOGA DR pet-friendly?
No, 937 SARATOGA DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Jacksonville.
Does 937 SARATOGA DR offer parking?
Yes, 937 SARATOGA DR offers parking.
Does 937 SARATOGA DR have units with washers and dryers?
Yes, 937 SARATOGA DR offers units with in unit laundry.
Does 937 SARATOGA DR have a pool?
No, 937 SARATOGA DR does not have a pool.
Does 937 SARATOGA DR have accessible units?
No, 937 SARATOGA DR does not have accessible units.
Does 937 SARATOGA DR have units with dishwashers?
Yes, 937 SARATOGA DR has units with dishwashers.
Helpful Articles
Pamper Your Pup With These Great Apartment Pet Amenities
Short Term Lease or Long Term Lease: Which is Right for You?
How Much Should I Spend on Rent?
Moving Costs: What You Need to Know to Budget Your Move
How to Find a Sublet
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Addison Landing
9455 103rd St
Jacksonville, FL 32210
Oaks at Normandy
7777 Normandy Blvd
Jacksonville, FL 32221
Summerwind Apartments
5262 Timuquana Rd
Jacksonville, FL 32210
Timucuan Lakeside at Town Center
10135 Gate Pkwy N
Jacksonville, FL 32246
Canyon Square
8030 Old Kings Rd S
Jacksonville, FL 32217
The Loree
8649 AC Skinner Pkwy
Jacksonville, FL 32256
Columns
333 Laurina St
Jacksonville, FL 32216
Evergreen Club
9611 Southbrook Dr
Jacksonville, FL 32256

Similar Pages

Jacksonville 1 BedroomsJacksonville 2 Bedrooms
Jacksonville Dog Friendly ApartmentsJacksonville Pet Friendly Places
Jacksonville Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Gainesville, FLPalm Coast, FLBrunswick, GAJacksonville Beach, FL
Orange Park, FLAtlantic Beach, FLPalm Valley, FLLakeside, FL
Fleming Island, FLYulee, FLFernandina Beach, FLSt. Marys, GA

Nearby Neighborhoods

Windy HillGolden Glades The WoodsDeerwood
BaymeadowsEast ArlingtonSandalwood
Secret CoveNorth Beach

Apartments Near Colleges

Edward Waters CollegeJacksonville University
University of North FloridaFlorida State College at Jacksonville
College of Coastal Georgia