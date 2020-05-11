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3603 Morton St # 3
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3603 Morton St # 3

3603 Morton St · No Longer Available
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3603 Morton St, Jacksonville, FL 32217
San Jose

Amenities

pet friendly
Unit Amenities
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
3603 Morton St # 3 Available 03/01/20 Cute & Cozy 1 Bedroom Apt!!!! - AVAILABLE MARCH 2020

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(RLNE3764635)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

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Does 3603 Morton St # 3 have any available units?
3603 Morton St # 3 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Jacksonville, FL.
How much is rent in Jacksonville, FL?
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Is 3603 Morton St # 3 currently offering any rent specials?
3603 Morton St # 3 is not currently offering any rent specials.
Is 3603 Morton St # 3 pet-friendly?
Yes, 3603 Morton St # 3 is pet friendly.
Does 3603 Morton St # 3 offer parking?
No, 3603 Morton St # 3 does not offer parking.
Does 3603 Morton St # 3 have units with washers and dryers?
No, 3603 Morton St # 3 does not offer units with in unit laundry.
Does 3603 Morton St # 3 have a pool?
No, 3603 Morton St # 3 does not have a pool.
Does 3603 Morton St # 3 have accessible units?
No, 3603 Morton St # 3 does not have accessible units.
Does 3603 Morton St # 3 have units with dishwashers?
No, 3603 Morton St # 3 does not have units with dishwashers.
Does 3603 Morton St # 3 have units with air conditioning?
No, 3603 Morton St # 3 does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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