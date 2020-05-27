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1629 Landau Road
Last updated June 13 2020 at 8:21 AM

1629 Landau Road

1629 Landau Road · (904) 874-7474
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Location

1629 Landau Road, Jacksonville, FL 32225
Regency

Price and availability

INFO PROVIDED BY Listanza

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,295

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3 Bed · 2 Bath · 1380 sqft

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Amenities

in unit laundry
hardwood floors
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recently renovated
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Unit Amenities
carpet
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1629 Landau Road have any available units?
1629 Landau Road has a unit available for $1,295 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Jacksonville, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Jacksonville Rent Report.
What amenities does 1629 Landau Road have?
Some of 1629 Landau Road's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1629 Landau Road currently offering any rent specials?
1629 Landau Road isn't currently offering any rent specials.
Is 1629 Landau Road pet-friendly?
No, 1629 Landau Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Jacksonville.
Does 1629 Landau Road offer parking?
No, 1629 Landau Road does not offer parking.
Does 1629 Landau Road have units with washers and dryers?
Yes, 1629 Landau Road offers units with in unit laundry.
Does 1629 Landau Road have a pool?
No, 1629 Landau Road does not have a pool.
Does 1629 Landau Road have accessible units?
No, 1629 Landau Road does not have accessible units.
Does 1629 Landau Road have units with dishwashers?
Yes, 1629 Landau Road has units with dishwashers.
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