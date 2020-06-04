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Ives Estates, FL
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21260 NE 3rd Ct
Last updated June 4 2020 at 10:53 PM

21260 NE 3rd Ct

21260 Northeast 3rd Court · (954) 655-8583
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Location

21260 Northeast 3rd Court, Ives Estates, FL 33179
California Club

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,200

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3 Bed · 3 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
stainless steel
Unit Amenities
carpet
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
pool
bbq/grill
garage
BEAUTIFUL 2 STORY SINGLE FAMILY HOME, 3 BED AND 2 1/2 BATH. NO CARPET. BRAND NEW FLOORING UP-STAIRS. 24/7 SECURITY AT GATE. WELL KEPT COMMUNITY THAT OFFERS MANY AMENITIES. SPACIOUS KITCHEN WITH STAINLESS STEEL APPLIANCES, W/D. BIG BACKYARD. GREAT FOR BARBECUE PARTY. HUGE COMMUNITY SWIMMING POOL. CLOSE TO BOTH AIRPORT, HIGHWAYS, AND BEACHES. TENANT WILL PAY $100 PROCESSING FEES TO UNITED REALTY GROUP AT CLOSING. ASSO. APPLICATION FEE $100 PER ADULT. PETS REQUIRED ANNUAL NON-REFUNDABLE FEES

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 21260 NE 3rd Ct have any available units?
21260 NE 3rd Ct has a unit available for $2,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 21260 NE 3rd Ct have?
Some of 21260 NE 3rd Ct's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 21260 NE 3rd Ct currently offering any rent specials?
21260 NE 3rd Ct isn't currently offering any rent specials.
Is 21260 NE 3rd Ct pet-friendly?
Yes, 21260 NE 3rd Ct is pet friendly.
Does 21260 NE 3rd Ct offer parking?
Yes, 21260 NE 3rd Ct does offer parking.
Does 21260 NE 3rd Ct have units with washers and dryers?
Yes, 21260 NE 3rd Ct offers units with in unit laundry.
Does 21260 NE 3rd Ct have a pool?
Yes, 21260 NE 3rd Ct has a pool.
Does 21260 NE 3rd Ct have accessible units?
No, 21260 NE 3rd Ct does not have accessible units.
Does 21260 NE 3rd Ct have units with dishwashers?
Yes, 21260 NE 3rd Ct has units with dishwashers.
Does 21260 NE 3rd Ct have units with air conditioning?
No, 21260 NE 3rd Ct does not have units with air conditioning.
Have a question for 21260 NE 3rd Ct?
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