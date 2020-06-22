6441 Point Hancock Drive - 1139

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INDEPENDENCE/ WINTER GARDEN 6 BED/3 BATHS HOME AVAILABLE - RIO FLOOR PLAN, 6 BEDROOMS 3 BATHS, LOFT, STAINLESS STEEL APPLIANCES, BREAKFAST NOOK, COVERED FRONT PORCH AND PATIO, FORMAL DINING ROOMS. WASHER AND DRYER, 2 CAR GARAGE.
COMMUNITY HAS FITNESS CENTER AND SWIMMING POOL.
STAINLESS STEEL APPLIANCES, GRANITE COUNTER TOPS, LOTS OF CABINETS, BEAUTIFUL MASTER BATH, TWO SWIMMING POOLS, TENNIS COURTS, BASKETBALL COURTS, 2 FITNESS CENTERS, 2 CLUB HOUSES, WALKING TRAILS, BIKE TRAILS, ARCADE, CABLE WITH HBO, INTERNET AND COMMUNITY BOAT RAMP.
CALL/TEXT Zoey Zhou 6028203351
(RLNE4562744)