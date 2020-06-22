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Horizon West, FL
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6441 Point Hancock Drive - 1139
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

6441 Point Hancock Drive - 1139

6441 Point Hancock Drive · No Longer Available
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Location

6441 Point Hancock Drive, Horizon West, FL 34787
Signature Lakes

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
garage
stainless steel
gym
Unit Amenities
granite counters
in unit laundry
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
basketball court
clubhouse
gym
pool
garage
internet access
tennis court
INDEPENDENCE/ WINTER GARDEN 6 BED/3 BATHS HOME AVAILABLE - RIO FLOOR PLAN, 6 BEDROOMS 3 BATHS, LOFT, STAINLESS STEEL APPLIANCES, BREAKFAST NOOK, COVERED FRONT PORCH AND PATIO, FORMAL DINING ROOMS. WASHER AND DRYER, 2 CAR GARAGE.

COMMUNITY HAS FITNESS CENTER AND SWIMMING POOL.
STAINLESS STEEL APPLIANCES, GRANITE COUNTER TOPS, LOTS OF CABINETS, BEAUTIFUL MASTER BATH, TWO SWIMMING POOLS, TENNIS COURTS, BASKETBALL COURTS, 2 FITNESS CENTERS, 2 CLUB HOUSES, WALKING TRAILS, BIKE TRAILS, ARCADE, CABLE WITH HBO, INTERNET AND COMMUNITY BOAT RAMP.

CALL/TEXT Zoey Zhou 6028203351

(RLNE4562744)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6441 Point Hancock Drive - 1139 have any available units?
6441 Point Hancock Drive - 1139 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Horizon West, FL.
What amenities does 6441 Point Hancock Drive - 1139 have?
Some of 6441 Point Hancock Drive - 1139's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6441 Point Hancock Drive - 1139 currently offering any rent specials?
6441 Point Hancock Drive - 1139 isn't currently offering any rent specials.
Is 6441 Point Hancock Drive - 1139 pet-friendly?
No, 6441 Point Hancock Drive - 1139 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Horizon West.
Does 6441 Point Hancock Drive - 1139 offer parking?
Yes, 6441 Point Hancock Drive - 1139 does offer parking.
Does 6441 Point Hancock Drive - 1139 have units with washers and dryers?
Yes, 6441 Point Hancock Drive - 1139 offers units with in unit laundry.
Does 6441 Point Hancock Drive - 1139 have a pool?
Yes, 6441 Point Hancock Drive - 1139 has a pool.
Does 6441 Point Hancock Drive - 1139 have accessible units?
No, 6441 Point Hancock Drive - 1139 does not have accessible units.
Does 6441 Point Hancock Drive - 1139 have units with dishwashers?
No, 6441 Point Hancock Drive - 1139 does not have units with dishwashers.
Does 6441 Point Hancock Drive - 1139 have units with air conditioning?
No, 6441 Point Hancock Drive - 1139 does not have units with air conditioning.
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