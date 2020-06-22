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Horizon West, FL
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14756 Old Thicket Trace
Last updated May 21 2019 at 8:53 AM

14756 Old Thicket Trace

14756 Old Thicket Trace · No Longer Available
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Location

14756 Old Thicket Trace, Horizon West, FL 34787
Signature Lakes

Amenities

pet friendly
Unit Amenities
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
Pets: OK&#8194;(Dangerous Pets are not permitted, Pit Bulls, etc.)

***HURRY THIS OFFER ENDS SOON. OFFER FOR QUALIFIED APPLICANTS ONLY (PLEASE VIEW OUR APPLICATION GUIDELINES AT OUR WEBSITE.). THIS OFFER IS BASED UPON A 12 MONTH LEASE BEING SIGNED WITHIN 3 DAYS OF THE INITIAL VIEW OF THE OF PROPERTY. OCCUPANCY OF PROPERTY AND COMMENCEMENT OF RENTAL AGREEMENT MUST BEGIN WITHIN 14 DAYS OF THE INITIAL VIEWING OF THE PROPERTY. THE RENT FOR THE FIRST 120 DAYS OF THE LEASE ON THIS PROPERTY IS $1,850.00 PER MONTH. THE REMAINING TERMS OF THE LEASE SHALL BE BASED UPON THE ORIGINAL LISTED PRICE OF $1,950.00 PER MONTH. THE TENANT MUST FULFILL THE ENTIRE LEASE, OR THE AMOUNT THAT WAS DISCOUNTED ON THE FIRST 120 DAYS WILL BE CHARGED AT TIME OF TERMINATION AS ADDITIONAL RENT. THE SECURITY DEPOSIT DUE WITH AN APPROVED APPLICATION IS $1,950.00. OTHER FEES/DEPOSITS MAY APPLY.***

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14756 Old Thicket Trace have any available units?
14756 Old Thicket Trace doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Horizon West, FL.
Is 14756 Old Thicket Trace currently offering any rent specials?
14756 Old Thicket Trace isn't currently offering any rent specials.
Is 14756 Old Thicket Trace pet-friendly?
Yes, 14756 Old Thicket Trace is pet friendly.
Does 14756 Old Thicket Trace offer parking?
No, 14756 Old Thicket Trace does not offer parking.
Does 14756 Old Thicket Trace have units with washers and dryers?
No, 14756 Old Thicket Trace does not offer units with in unit laundry.
Does 14756 Old Thicket Trace have a pool?
No, 14756 Old Thicket Trace does not have a pool.
Does 14756 Old Thicket Trace have accessible units?
No, 14756 Old Thicket Trace does not have accessible units.
Does 14756 Old Thicket Trace have units with dishwashers?
No, 14756 Old Thicket Trace does not have units with dishwashers.
Does 14756 Old Thicket Trace have units with air conditioning?
No, 14756 Old Thicket Trace does not have units with air conditioning.
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