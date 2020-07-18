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Horizon West, FL
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11854 Water Run Alley
Last updated July 1 2020 at 11:14 PM

11854 Water Run Alley

11854 Water Run Alley · (855) 284-1142
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Location

11854 Water Run Alley, Horizon West, FL 34786

Price and availability

INFO PROVIDED BY Tenant Turner

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,000

3 Bed · 2 Bath · 1589 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
pet friendly
garage
stainless steel
pool
Unit Amenities
carpet
in unit laundry
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
clubhouse
on-site laundry
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11854 Water Run Alley have any available units?
11854 Water Run Alley has a unit available for $2,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 11854 Water Run Alley have?
Some of 11854 Water Run Alley's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11854 Water Run Alley currently offering any rent specials?
11854 Water Run Alley is not currently offering any rent specials.
Is 11854 Water Run Alley pet-friendly?
Yes, 11854 Water Run Alley is pet friendly.
Does 11854 Water Run Alley offer parking?
Yes, 11854 Water Run Alley offers parking.
Does 11854 Water Run Alley have units with washers and dryers?
Yes, 11854 Water Run Alley offers units with in unit laundry.
Does 11854 Water Run Alley have a pool?
Yes, 11854 Water Run Alley has a pool.
Does 11854 Water Run Alley have accessible units?
No, 11854 Water Run Alley does not have accessible units.
Does 11854 Water Run Alley have units with dishwashers?
No, 11854 Water Run Alley does not have units with dishwashers.
Does 11854 Water Run Alley have units with air conditioning?
No, 11854 Water Run Alley does not have units with air conditioning.
Interested in 11854 Water Run Alley?
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