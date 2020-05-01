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492 Northwest 165th Street Road #C-609 - 1
Last updated May 1 2020 at 3:13 AM

492 Northwest 165th Street Road #C-609 - 1

492 Northwest 165th Street · (305) 755-2905
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492 Northwest 165th Street, Golden Glades, FL 33169
Biscayne Gardens

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Amenities

patio / balcony
parking
gym
pool
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clubhouse
Unit Amenities
patio / balcony
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 492 Northwest 165th Street Road #C-609 - 1 have any available units?
492 Northwest 165th Street Road #C-609 - 1 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Golden Glades, FL.
What amenities does 492 Northwest 165th Street Road #C-609 - 1 have?
Some of 492 Northwest 165th Street Road #C-609 - 1's amenities include patio / balcony, parking, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 492 Northwest 165th Street Road #C-609 - 1 currently offering any rent specials?
492 Northwest 165th Street Road #C-609 - 1 isn't currently offering any rent specials.
Is 492 Northwest 165th Street Road #C-609 - 1 pet-friendly?
No, 492 Northwest 165th Street Road #C-609 - 1 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Golden Glades.
Does 492 Northwest 165th Street Road #C-609 - 1 offer parking?
Yes, 492 Northwest 165th Street Road #C-609 - 1 does offer parking.
Does 492 Northwest 165th Street Road #C-609 - 1 have units with washers and dryers?
No, 492 Northwest 165th Street Road #C-609 - 1 does not offer units with in unit laundry.
Does 492 Northwest 165th Street Road #C-609 - 1 have a pool?
Yes, 492 Northwest 165th Street Road #C-609 - 1 has a pool.
Does 492 Northwest 165th Street Road #C-609 - 1 have accessible units?
No, 492 Northwest 165th Street Road #C-609 - 1 does not have accessible units.
Does 492 Northwest 165th Street Road #C-609 - 1 have units with dishwashers?
No, 492 Northwest 165th Street Road #C-609 - 1 does not have units with dishwashers.
Does 492 Northwest 165th Street Road #C-609 - 1 have units with air conditioning?
No, 492 Northwest 165th Street Road #C-609 - 1 does not have units with air conditioning.
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