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806 SW 29th St
Last updated May 9 2020 at 5:04 AM

806 SW 29th St

806 Southwest 29th Street · (305) 491-5986
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Location

806 Southwest 29th Street, Fort Lauderdale, FL 33315
Edgewood

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 806 · Avail. now

$2,900

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3 Bed · 3 Bath

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Amenities

dishwasher
new construction
microwave
range
refrigerator
Unit Amenities
dishwasher
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Property Amenities
new construction
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 806 SW 29th St have any available units?
806 SW 29th St has a unit available for $2,900 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Fort Lauderdale, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Lauderdale Rent Report.
What amenities does 806 SW 29th St have?
Some of 806 SW 29th St's amenities include dishwasher, new construction, and microwave. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 806 SW 29th St currently offering any rent specials?
806 SW 29th St isn't currently offering any rent specials.
Is 806 SW 29th St pet-friendly?
No, 806 SW 29th St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Lauderdale.
Does 806 SW 29th St offer parking?
No, 806 SW 29th St does not offer parking.
Does 806 SW 29th St have units with washers and dryers?
No, 806 SW 29th St does not offer units with in unit laundry.
Does 806 SW 29th St have a pool?
No, 806 SW 29th St does not have a pool.
Does 806 SW 29th St have accessible units?
No, 806 SW 29th St does not have accessible units.
Does 806 SW 29th St have units with dishwashers?
Yes, 806 SW 29th St has units with dishwashers.
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