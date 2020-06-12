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24 S GORDON RD
Last updated June 10 2020 at 2:45 AM

24 S GORDON RD

24 South Gordon Road · (954) 547-7372
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Location

24 South Gordon Road, Fort Lauderdale, FL 33301
Navarro Isle

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$3,550

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3 Bed · 3 Bath · 1611 sqft

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
recently renovated
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ice maker
Unit Amenities
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 24 S GORDON RD have any available units?
24 S GORDON RD has a unit available for $3,550 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Fort Lauderdale, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Lauderdale Rent Report.
What amenities does 24 S GORDON RD have?
Some of 24 S GORDON RD's amenities include in unit laundry, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 24 S GORDON RD currently offering any rent specials?
24 S GORDON RD isn't currently offering any rent specials.
Is 24 S GORDON RD pet-friendly?
No, 24 S GORDON RD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Lauderdale.
Does 24 S GORDON RD offer parking?
No, 24 S GORDON RD does not offer parking.
Does 24 S GORDON RD have units with washers and dryers?
Yes, 24 S GORDON RD offers units with in unit laundry.
Does 24 S GORDON RD have a pool?
No, 24 S GORDON RD does not have a pool.
Does 24 S GORDON RD have accessible units?
No, 24 S GORDON RD does not have accessible units.
Does 24 S GORDON RD have units with dishwashers?
Yes, 24 S GORDON RD has units with dishwashers.
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