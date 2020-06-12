24 S GORDON RD

Amenities
JUST LISTED! RARE OPPORTUNITY TO RENT FURNISHED, OLD FLORIDA COTTAGE STYLE 'BEACH' HOUSE ON THE LAS OLAS ISLES. BEAUTIFULLY DECORATED, CLEAN,COZY AND CHARMING. BEST WATERFRONT VALUE. WIDE WATERFRONT VIEWS, BACKYARD EASTERN EXPOSURE. 3 BEDROOMS/3 BATHROOMS. LARGE MASTER BEDROOM WITH OVERSIZED MASTER WALK IN CLOSET. GREAT LIVING ROOM AREA WITH FIREPLACE, VAULTED BEAM CEILINGS. SEPARATE DINING AREA. KITCHEN AND BATHROOMS HAVE ALL BEEN UPDATED. GLASS ENCLOSED 'FLORIDA ROOM' OVERLOOKS WATER WAY. NO DOCK. NO FIXED BRIDGES. PRIME LOCATION. WALK TO BEACHES, RESTAURANTS AND SHOPS.