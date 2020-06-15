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Fort Lauderdale, FL
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1819 SE 17th St
Last updated April 29 2020 at 5:02 AM

1819 SE 17th St

1819 Southeast 17th Street · (954) 683-3090
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Location

1819 Southeast 17th Street, Fort Lauderdale, FL 33316
Harbordale

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 1207 · Avail. now

$4,200

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2 Bed · 3 Bath · 1860 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
gym
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concierge
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Unit Amenities
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Property Amenities
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GYM, POOL, DRYDOCK YACHT STORAGE AVAILABLE. JUST MINUTES TO THE BEACH, LAS OLAS, AIRPORT NOTE:
ALSO FOR RENT SEE BROKERS REMARKS

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1819 SE 17th St have any available units?
1819 SE 17th St has a unit available for $4,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Fort Lauderdale, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Lauderdale Rent Report.
What amenities does 1819 SE 17th St have?
Some of 1819 SE 17th St's amenities include patio / balcony, granite counters, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1819 SE 17th St currently offering any rent specials?
1819 SE 17th St isn't currently offering any rent specials.
Is 1819 SE 17th St pet-friendly?
No, 1819 SE 17th St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Lauderdale.
Does 1819 SE 17th St offer parking?
No, 1819 SE 17th St does not offer parking.
Does 1819 SE 17th St have units with washers and dryers?
No, 1819 SE 17th St does not offer units with in unit laundry.
Does 1819 SE 17th St have a pool?
Yes, 1819 SE 17th St has a pool.
Does 1819 SE 17th St have accessible units?
No, 1819 SE 17th St does not have accessible units.
Does 1819 SE 17th St have units with dishwashers?
No, 1819 SE 17th St does not have units with dishwashers.
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