All apartments in Fort Lauderdale
Find more places like 100 E Las Olas.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Fort Lauderdale, FL
/
100 E Las Olas
Last updated June 11 2020 at 7:26 PM

100 E Las Olas

100 East Las Olas Boulevard · (954) 763-1222
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Fort Lauderdale
See all
Downtown Fort Lauderdale
See all
Apartments with Gym
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

100 East Las Olas Boulevard, Fort Lauderdale, FL 33301
Downtown Fort Lauderdale

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 1604 · Avail. now

$10,000

2 Bed · 3 Bath · 1867 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
new construction
parking
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
extra storage
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
on-site laundry
parking
pool
new construction
BRAND NEW LUXURIOUS LAS OLAS UNIT FOR LEASE! ONE OF A KIND 2 BEDROOM 2.5 BATHROOM PLUS DEN WITH OVER 1800 SQ FEET OF WRAP AROUND TERRACE SPACE OVERLOOKING THE RIVER, PARK, POOL AND CITY.
THIS FLOW THROUGH RESIDENCE FEATURES 3 EXPOSURES AND OFFERS OUR MOST DIRECT RIVER VIEW. PORCELAIN FLOORING THROUGHOUT, A GOURMET KITCHEN WITH EUROPEAN CABINETS, QUARTZ COUNTER TOPS, TOP OF THE LINE JENN AIR APPLIANCES, WINE COOLER, AND GROHE FIXTURES. THIS RESIDENCE IS AN URBAN OASIS OF LUXURY. THE MASTER SUITE FEATURES 2 WALK-IN CLOSETS AND A LUXURIOUSLY APPOINTED BATHROOM. ADDITIONAL FEATURES INCLUDE A LAUNDRY ROOM WITH SIDE BY SIDE WHIRLPOOL WASHER AND DRYER AND AN ABUNDANCE OF ADDITIONAL STORAGE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 100 E Las Olas have any available units?
100 E Las Olas has a unit available for $10,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Fort Lauderdale, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Lauderdale Rent Report.
What amenities does 100 E Las Olas have?
Some of 100 E Las Olas's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 100 E Las Olas currently offering any rent specials?
100 E Las Olas is not currently offering any rent specials.
Is 100 E Las Olas pet-friendly?
No, 100 E Las Olas is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Lauderdale.
Does 100 E Las Olas offer parking?
Yes, 100 E Las Olas offers parking.
Does 100 E Las Olas have units with washers and dryers?
Yes, 100 E Las Olas offers units with in unit laundry.
Does 100 E Las Olas have a pool?
Yes, 100 E Las Olas has a pool.
Does 100 E Las Olas have accessible units?
No, 100 E Las Olas does not have accessible units.
Does 100 E Las Olas have units with dishwashers?
Yes, 100 E Las Olas has units with dishwashers.
Interested in 100 E Las Olas?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Serramar
6701 W Oakland Park Blvd
Fort Lauderdale, FL 33313
The Whitney
120 Northeast 4th Street
Fort Lauderdale, FL 33301
BLU on Marina Boulevard
1401 Marina Mile Boulevard
Fort Lauderdale, FL 33315
The Queue
817 SE 2nd St
Fort Lauderdale, FL 33316
Motif
500 North Andrews Avenue
Fort Lauderdale, FL 33301
Alluvion Las Olas
215 North New River Drive East
Fort Lauderdale, FL 33301
Eon Flagler Village
421 NE 6th St
Fort Lauderdale, FL 33304
The Edge by Common
475 North Federal Highway
Fort Lauderdale, FL 33301

Similar Pages

Fort Lauderdale 1 BedroomsFort Lauderdale 2 BedroomsFort Lauderdale Apartments with Gyms
Fort Lauderdale Dog Friendly ApartmentsFort Lauderdale Studio Apartments
Miami-Dade County ApartmentsPalm Beach County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLBoca Raton, FLWest Palm Beach, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FLMiramar, FL
Boynton Beach, FLDavie, FLDelray Beach, FLPompano Beach, FLHialeah, FLHollywood, FLSunrise, FL
Doral, FLCoconut Creek, FLDeerfield Beach, FLCoral Gables, FLWellington, FLTamarac, FL

Nearby Neighborhoods

Flagler HeightsDowntown Fort LauderdaleRiver Oaks
Victoria ParkCoral RidgeTarpon River
Lake RidgeProgresso Village

Apartments Near Colleges

Broward CollegeKeiser University-Ft Lauderdale
Atlantic Technical CollegeCarlos Albizu University-Miami
Miami Dade College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity