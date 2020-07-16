100 E Las Olas

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BRAND NEW LUXURIOUS LAS OLAS UNIT FOR LEASE! ONE OF A KIND 2 BEDROOM 2.5 BATHROOM PLUS DEN WITH OVER 1800 SQ FEET OF WRAP AROUND TERRACE SPACE OVERLOOKING THE RIVER, PARK, POOL AND CITY.
THIS FLOW THROUGH RESIDENCE FEATURES 3 EXPOSURES AND OFFERS OUR MOST DIRECT RIVER VIEW. PORCELAIN FLOORING THROUGHOUT, A GOURMET KITCHEN WITH EUROPEAN CABINETS, QUARTZ COUNTER TOPS, TOP OF THE LINE JENN AIR APPLIANCES, WINE COOLER, AND GROHE FIXTURES. THIS RESIDENCE IS AN URBAN OASIS OF LUXURY. THE MASTER SUITE FEATURES 2 WALK-IN CLOSETS AND A LUXURIOUSLY APPOINTED BATHROOM. ADDITIONAL FEATURES INCLUDE A LAUNDRY ROOM WITH SIDE BY SIDE WHIRLPOOL WASHER AND DRYER AND AN ABUNDANCE OF ADDITIONAL STORAGE.