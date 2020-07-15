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Escambia County, FL
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5884 GROTTO AVE
Last updated April 8 2020 at 8:04 PM

5884 GROTTO AVE

5884 Grotto Avenue · (850) 393-7105
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

5884 Grotto Avenue, Escambia County, FL 32507
Oak Court

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,500

3 Bed · 2 Bath · 1901 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
pool
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5884 GROTTO AVE have any available units?
5884 GROTTO AVE has a unit available for $1,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 5884 GROTTO AVE have?
Some of 5884 GROTTO AVE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5884 GROTTO AVE currently offering any rent specials?
5884 GROTTO AVE is not currently offering any rent specials.
Is 5884 GROTTO AVE pet-friendly?
No, 5884 GROTTO AVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Escambia County.
Does 5884 GROTTO AVE offer parking?
Yes, 5884 GROTTO AVE offers parking.
Does 5884 GROTTO AVE have units with washers and dryers?
Yes, 5884 GROTTO AVE offers units with in unit laundry.
Does 5884 GROTTO AVE have a pool?
Yes, 5884 GROTTO AVE has a pool.
Does 5884 GROTTO AVE have accessible units?
No, 5884 GROTTO AVE does not have accessible units.
Does 5884 GROTTO AVE have units with dishwashers?
Yes, 5884 GROTTO AVE has units with dishwashers.
Does 5884 GROTTO AVE have units with air conditioning?
No, 5884 GROTTO AVE does not have units with air conditioning.
Interested in 5884 GROTTO AVE?
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