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20795 RIVER DR DUNNELLON
Last updated June 15 2020 at 5:19 PM

20795 RIVER DR DUNNELLON

20795 River Drive · (352) 804-6574
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Location

20795 River Drive, Dunnellon, FL 34431

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 20795 RIVER DR DUNNELLON · Avail. now

$1,100

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2 Bed · 1 Bath · 937 sqft

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Amenities

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patio / balcony
recently renovated
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No Pets Allowed

(RLNE5817297)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 20795 RIVER DR DUNNELLON have any available units?
20795 RIVER DR DUNNELLON has a unit available for $1,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 20795 RIVER DR DUNNELLON currently offering any rent specials?
20795 RIVER DR DUNNELLON isn't currently offering any rent specials.
Is 20795 RIVER DR DUNNELLON pet-friendly?
No, 20795 RIVER DR DUNNELLON is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dunnellon.
Does 20795 RIVER DR DUNNELLON offer parking?
No, 20795 RIVER DR DUNNELLON does not offer parking.
Does 20795 RIVER DR DUNNELLON have units with washers and dryers?
No, 20795 RIVER DR DUNNELLON does not offer units with in unit laundry.
Does 20795 RIVER DR DUNNELLON have a pool?
No, 20795 RIVER DR DUNNELLON does not have a pool.
Does 20795 RIVER DR DUNNELLON have accessible units?
No, 20795 RIVER DR DUNNELLON does not have accessible units.
Does 20795 RIVER DR DUNNELLON have units with dishwashers?
No, 20795 RIVER DR DUNNELLON does not have units with dishwashers.
Does 20795 RIVER DR DUNNELLON have units with air conditioning?
No, 20795 RIVER DR DUNNELLON does not have units with air conditioning.
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