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8235 Lake Drive
Last updated June 21 2020 at 4:50 AM

8235 Lake Drive

8235 Lake Drive · (786) 325-8986
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Location

8235 Lake Drive, Doral, FL 33166

Price and availability

INFO PROVIDED BY reallyo

1 Bedroom

Unit 204 · Avail. now

$1,420

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1 Bed · 1 Bath · 810 sqft

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Amenities

stainless steel
gym
tennis court
Unit Amenities
stainless steel
Property Amenities
gym
tennis court
8235 Lake Drive Apt #204, Doral, FL 33166 - 1 BR 1 BA Condo. Listing uploaded and marketed by Freddy Rivero, Avantiway Realty, (786) 325-8986. Available from: 06/11/2020. No pets allowed. BEAUTIFUL UNIT WITH NEW WATERPROOF LAMINATED FLOOR. STAINLESS STEEL APPLIANCES. GREAT AMENITIES WITH POLL, GYM & TENNIS COURT. NEAR DORAL DOWNTOWN AREA. -------------------------------------------------------------------------------------------- HERMOSA UNIDAD CON NUEVO PISO LAMINADO IMPERMEABLE. APARATOS DE ACERO INOXIDABLE. GRANDES SERVICIOS CON PISCINA, GIMNASIO Y PISTA DE TENIS. CERCA DE DORAL ZONA CENTRO. [ Published 21-Jun-20 / ID 3584094 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8235 Lake Drive have any available units?
8235 Lake Drive has a unit available for $1,420 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 8235 Lake Drive currently offering any rent specials?
8235 Lake Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 8235 Lake Drive pet-friendly?
No, 8235 Lake Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Doral.
Does 8235 Lake Drive offer parking?
No, 8235 Lake Drive does not offer parking.
Does 8235 Lake Drive have units with washers and dryers?
No, 8235 Lake Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 8235 Lake Drive have a pool?
No, 8235 Lake Drive does not have a pool.
Does 8235 Lake Drive have accessible units?
No, 8235 Lake Drive does not have accessible units.
Does 8235 Lake Drive have units with dishwashers?
No, 8235 Lake Drive does not have units with dishwashers.
Does 8235 Lake Drive have units with air conditioning?
No, 8235 Lake Drive does not have units with air conditioning.
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