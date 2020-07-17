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8120 Geneva Court
Last updated July 16 2020 at 7:50 AM

8120 Geneva Court

8120 Geneva Court · (786) 325-8986
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Location

8120 Geneva Court, Doral, FL 33166

Price and availability

INFO PROVIDED BY reallyo

1 Bedroom

Unit 150 · Avail. now

$1,400

1 Bed · 1 Bath · 710 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
recently renovated
gym
pool
tennis court
Unit Amenities
in unit laundry
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
gym
pool
tennis court
8120 Geneva Court Apt #150, Doral, FL 33166 - 1 BR 1 BA Apartment. Listing uploaded and marketed by Freddy Rivero, Avantiway Realty, (786) 325-8986. Available from: 07/09/2020. No pets allowed. GREAT AND SPACIOUS APARTMENT FOR RENT!! KITCHEN TOTALLY UPGRADED. 1 MASTER BEDROOM, 1 BATHROOM, TILE FLOOR, LARGE BALCONY WASHER AND DRYER INSIDE. CONDO OFFERS COMMUNITY POOL, JACUZZI, GYM TENNIS COURTS, EXCELLENT LOCATION IN THE HEART OF DORAL CLOSE TO 826. READY TO MOVE IN!! EASY TO SHOW. ------------------------------------------------------------------------------------------ GRAN Y AMPLIO APARTAMENTO EN ALQUILER !! COCINA TOTALMENTE ACTUALIZADA. 1 DORMITORIO PRINCIPAL, 1 BAÑO, PISO DE TÍTULO, LAVADORA Y SECADORA DE BALCÓN GRANDE EN EL INTERIOR. EL CONDOMINIO OFRECE PISCINA COMUNITARIA, JACUZZI, TRIBUNALES DE TENIS GIMNASIO, EXCELENTE UBICACIÓN EN EL CORAZÓN DE DORAL CERCA DE 826. ¡LISTO PARA MUDARSE! FÁCIL DE MOSTRAR. [ Published 16-Jul-20 / ID 3621983 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8120 Geneva Court have any available units?
8120 Geneva Court has a unit available for $1,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 8120 Geneva Court have?
Some of 8120 Geneva Court's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8120 Geneva Court currently offering any rent specials?
8120 Geneva Court is not currently offering any rent specials.
Is 8120 Geneva Court pet-friendly?
No, 8120 Geneva Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Doral.
Does 8120 Geneva Court offer parking?
No, 8120 Geneva Court does not offer parking.
Does 8120 Geneva Court have units with washers and dryers?
Yes, 8120 Geneva Court offers units with in unit laundry.
Does 8120 Geneva Court have a pool?
Yes, 8120 Geneva Court has a pool.
Does 8120 Geneva Court have accessible units?
No, 8120 Geneva Court does not have accessible units.
Does 8120 Geneva Court have units with dishwashers?
No, 8120 Geneva Court does not have units with dishwashers.
Does 8120 Geneva Court have units with air conditioning?
No, 8120 Geneva Court does not have units with air conditioning.
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