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8100 Geneva Court
Last updated June 19 2020 at 2:47 PM

8100 Geneva Court

8100 Geneva Court · (786) 592-2443
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Location

8100 Geneva Court, Doral, FL 33166

Price and availability

INFO PROVIDED BY reallyo

2 Bedrooms

Unit 347 · Avail. now

$1,650

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2 Bed · 2 Bath · 992 sqft

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Amenities

in unit laundry
pet friendly
recently renovated
gym
pool
racquetball court
Unit Amenities
in unit laundry
recently renovated
Property Amenities
pet friendly
business center
car wash area
clubhouse
gym
pool
racquetball court
bbq/grill
tennis court
8100 Geneva Court Apt #347, Doral, FL 33166 - 2 BR 2 BA Condo. Listing uploaded and marketed by Linda Castanon, Real Estate Empire Group, (786) 592-2443. Available from: 06/17/2020. Pets: allowed. BEAUTIFULLY RENOVATED CORNER UNIT CONDO WITH NEW KITCHEN APPLIANCES, NEW WASHER/ DRYER, NEW TANK LESS WATER HEATER, AND HAS BEEN FRESHLY PAINTED. CENTRALLY LOCATED NEAR PALMETTO EXPRESSWAY, MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT AND DOLPHIN MALL. RESORT-STYLE COMPLE X WITH AMENITIES INCLUDING 4 SPARKLING POOLS, 4 JACUZZI'S, 2-STORY FULLY EQUIPPED FITNESS CENTER, ELEGANT CLUBHOUSE, MODERN BUSINESS CENTER, TENNIS COURTS, RACQUETBALL COURTS, BBQ AREA & CAR CARE CENTER. [ Published 19-Jun-20 / ID 3592367 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8100 Geneva Court have any available units?
8100 Geneva Court has a unit available for $1,650 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 8100 Geneva Court have?
Some of 8100 Geneva Court's amenities include in unit laundry, pet friendly, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8100 Geneva Court currently offering any rent specials?
8100 Geneva Court isn't currently offering any rent specials.
Is 8100 Geneva Court pet-friendly?
Yes, 8100 Geneva Court is pet friendly.
Does 8100 Geneva Court offer parking?
No, 8100 Geneva Court does not offer parking.
Does 8100 Geneva Court have units with washers and dryers?
Yes, 8100 Geneva Court offers units with in unit laundry.
Does 8100 Geneva Court have a pool?
Yes, 8100 Geneva Court has a pool.
Does 8100 Geneva Court have accessible units?
No, 8100 Geneva Court does not have accessible units.
Does 8100 Geneva Court have units with dishwashers?
No, 8100 Geneva Court does not have units with dishwashers.
Does 8100 Geneva Court have units with air conditioning?
No, 8100 Geneva Court does not have units with air conditioning.
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