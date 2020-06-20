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Doral, FL
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4580 Northwest 107th Avenue
Last updated June 20 2020 at 10:50 AM

4580 Northwest 107th Avenue

4580 Northwest 107th Avenue · (786) 325-8986
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Location

4580 Northwest 107th Avenue, Doral, FL 33178

Price and availability

INFO PROVIDED BY reallyo

1 Bedroom

Unit 201-13 · Avail. now

$1,600

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1 Bed · 1 Bath · 743 sqft

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Amenities

in unit laundry
hardwood floors
recently renovated
stainless steel
gym
pool
Unit Amenities
hardwood floors
in unit laundry
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
gym
pool
tennis court
4580 Northwest 107th Avenue Apt #201-13, Doral, FL 33178 - 1 BR 1 BA Condo. Listing uploaded and marketed by Freddy Rivero, Avantiway Realty, (786) 325-8986. Available from: 06/09/2020. No pets allowed. PRESTIGIOUS COMMUNITY IN THE HEART OF DORAL! BEAUTIFUL REMODELED 1/1 UNIT, WOOD FLOOR, STAINLESS STEEL APPLIANCES, FRESLY PAINTED, HIGH CEILING, WASHER AND DRYER INSIDE. LOTS OF AMENITIES, RESORT STYLE WITH CASCADE POOL, JACUZZI, RACQUET, GYM, TENNIS COURT, WALKING TRAIL BETWEEN LAKES. EXCELLENT LOCATION!! -------------------------------------------------------------------------------------------- ¡PRESTIGIOSA COMUNIDAD EN EL CORAZÓN DE DORAL! HERMOSA REMODELADA 1/1 UNIDAD, PISO DE MADERA, ELECTRODOMÉSTICOS DE ACERO INOXIDABLE, PINTADO FRESCO, TECHO ALTO, LAVADORA Y SECADORA EN EL INTERIOR MUCHAS COMODIDADES, ESTILO DE RESORT CON PISCINA EN CASCADA, JACUZZI, RACQUET, GIMNASIO, PISTA DE TENIS, CAMINATA ENTRE LOS LAGOS. EXCELENTE UBICACIÓN !! [ Published 20-Jun-20 / ID 3581914 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4580 Northwest 107th Avenue have any available units?
4580 Northwest 107th Avenue has a unit available for $1,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 4580 Northwest 107th Avenue have?
Some of 4580 Northwest 107th Avenue's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4580 Northwest 107th Avenue currently offering any rent specials?
4580 Northwest 107th Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 4580 Northwest 107th Avenue pet-friendly?
No, 4580 Northwest 107th Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Doral.
Does 4580 Northwest 107th Avenue offer parking?
No, 4580 Northwest 107th Avenue does not offer parking.
Does 4580 Northwest 107th Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 4580 Northwest 107th Avenue offers units with in unit laundry.
Does 4580 Northwest 107th Avenue have a pool?
Yes, 4580 Northwest 107th Avenue has a pool.
Does 4580 Northwest 107th Avenue have accessible units?
No, 4580 Northwest 107th Avenue does not have accessible units.
Does 4580 Northwest 107th Avenue have units with dishwashers?
No, 4580 Northwest 107th Avenue does not have units with dishwashers.
Does 4580 Northwest 107th Avenue have units with air conditioning?
No, 4580 Northwest 107th Avenue does not have units with air conditioning.
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