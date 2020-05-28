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Doctor Phillips, FL
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8215 Va Vivaldi
Last updated October 16 2019 at 8:49 AM

8215 Va Vivaldi

8215 via Vivaldi · No Longer Available
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Location

8215 via Vivaldi, Doctor Phillips, FL 32836

Amenities

pet friendly
Unit Amenities
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
Pets: OK, Up To 50lbs&#8194;(Dangerous Pets are not permitted, Pit Bulls, etc.)
AVAILABLE: July 18, 2019

***HURRY THIS OFFER ENDS SOON. OFFER FOR QUALIFIED APPLICANTS ONLY (PLEASE VIEW OUR APPLICATION GUIDELINES AT OUR WEBSITE.). THIS OFFER IS BASED UPON A 12 MONTH LEASE BEING SIGNED WITHIN 3 DAYS OF THE INITIAL VIEW OF THE OF PROPERTY. OCCUPANCY OF PROPERTY AND COMMENCEMENT OF RENTAL AGREEMENT MUST BEGIN WITHIN 14 DAYS OF THE INITIAL VIEWING OF THE PROPERTY. THE RENT FOR THE FIRST 120 DAYS OF THE LEASE ON THIS PROPERTY IS $2,200.00 PER MONTH. THE REMAINING TERMS OF THE LEASE SHALL BE BASED UPON THE ORIGINAL LISTED PRICE OF $2,350.00 PER MONTH. THE TENANT MUST FULFILL THE ENTIRE LEASE, OR THE AMOUNT THAT WAS DISCOUNTED ON THE FIRST 120 DAYS WILL BE CHARGED AT TIME OF TERMINATION AS ADDITIONAL RENT. THE SECURITY DEPOSIT DUE WITH AN APPROVED APPLICATION IS $2,350.00. OTHER FEES/DEPOSITS MAY APPLY.***

Price: $2200/mo

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8215 Va Vivaldi have any available units?
8215 Va Vivaldi doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Doctor Phillips, FL.
Is 8215 Va Vivaldi currently offering any rent specials?
8215 Va Vivaldi is not currently offering any rent specials.
Is 8215 Va Vivaldi pet-friendly?
Yes, 8215 Va Vivaldi is pet friendly.
Does 8215 Va Vivaldi offer parking?
No, 8215 Va Vivaldi does not offer parking.
Does 8215 Va Vivaldi have units with washers and dryers?
No, 8215 Va Vivaldi does not offer units with in unit laundry.
Does 8215 Va Vivaldi have a pool?
No, 8215 Va Vivaldi does not have a pool.
Does 8215 Va Vivaldi have accessible units?
No, 8215 Va Vivaldi does not have accessible units.
Does 8215 Va Vivaldi have units with dishwashers?
No, 8215 Va Vivaldi does not have units with dishwashers.
Does 8215 Va Vivaldi have units with air conditioning?
No, 8215 Va Vivaldi does not have units with air conditioning.
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