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72 SE 6th Ave
Last updated June 12 2020 at 6:21 PM

72 SE 6th Ave

72 Southeast 6th Avenue · (561) 501-1001
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Location

72 Southeast 6th Avenue, Delray Beach, FL 33483

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit L · Avail. now

$3,500

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3 Bed · 4 Bath · 2120 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
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pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 72 SE 6th Ave have any available units?
72 SE 6th Ave has a unit available for $3,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Delray Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Delray Beach Rent Report.
What amenities does 72 SE 6th Ave have?
Some of 72 SE 6th Ave's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 72 SE 6th Ave currently offering any rent specials?
72 SE 6th Ave isn't currently offering any rent specials.
Is 72 SE 6th Ave pet-friendly?
Yes, 72 SE 6th Ave is pet friendly.
Does 72 SE 6th Ave offer parking?
Yes, 72 SE 6th Ave does offer parking.
Does 72 SE 6th Ave have units with washers and dryers?
Yes, 72 SE 6th Ave offers units with in unit laundry.
Does 72 SE 6th Ave have a pool?
Yes, 72 SE 6th Ave has a pool.
Does 72 SE 6th Ave have accessible units?
No, 72 SE 6th Ave does not have accessible units.
Does 72 SE 6th Ave have units with dishwashers?
Yes, 72 SE 6th Ave has units with dishwashers.
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