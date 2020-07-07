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Deerfield Beach, FL
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661 Cypress lake blv A20
Last updated June 17 2020 at 8:39 PM

661 Cypress lake blv A20

661 Cypress Lake Boulevard · (954) 636-7993
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Location

661 Cypress Lake Boulevard, Deerfield Beach, FL 33064
Crystal Lake

Price and availability

INFO PROVIDED BY Buildium

1 Bedroom

Unit 1 Bed · Avail. now

$1,250

1 Bed · 1 Bath · 708 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
walk in closets
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
clubhouse
gym
on-site laundry
parking
pool
internet access
tennis court
GREAT PRICE FOR THIS ONE BEDROOM, ONE BATH UNIT ON GROUND FLOOR WITH LARGE BALCONY, TILE FLOORS THROUGHOUT, WASHER/DRYER IN UNIT, SPACIOUS BATH AND WALK-IN CLOSET. QUIET GATED COMMUNITY WITH POOL, GYM, TENNIS COURT AND LAKE. WATER/SEWER, CABLE AND INTERNET INCLUDED IN RENT (AS PROVIDED BY ASSOCIATION). ONE SMALL PET ALLOWED OF MAXIMUM 20LBS - $250 NON REFUNDABLE FEE APPLIES. ASSOCIATION APPROVAL TAKES UP TO TWO WEEKS. FUNDS REQUIRED TO MOVE IN WILL BE EQUAL TO 3 MONTHS OF RENT - FIRST MONTH RENT PLUS TWO MONTHS OF SECURITY DEPOSIT (MIGHT BE NEGOTIABLE WITH GOOD CREDIT OVER 650). ASSOCIATION PROCESS TAKES ABUT 2 WEEKS.

CONTACT:

LUMI BULARCA
CELL: 954-636-7993

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 661 Cypress lake blv A20 have any available units?
661 Cypress lake blv A20 has a unit available for $1,250 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Deerfield Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Deerfield Beach Rent Report.
What amenities does 661 Cypress lake blv A20 have?
Some of 661 Cypress lake blv A20's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 661 Cypress lake blv A20 currently offering any rent specials?
661 Cypress lake blv A20 is not currently offering any rent specials.
Is 661 Cypress lake blv A20 pet-friendly?
Yes, 661 Cypress lake blv A20 is pet friendly.
Does 661 Cypress lake blv A20 offer parking?
Yes, 661 Cypress lake blv A20 offers parking.
Does 661 Cypress lake blv A20 have units with washers and dryers?
Yes, 661 Cypress lake blv A20 offers units with in unit laundry.
Does 661 Cypress lake blv A20 have a pool?
Yes, 661 Cypress lake blv A20 has a pool.
Does 661 Cypress lake blv A20 have accessible units?
No, 661 Cypress lake blv A20 does not have accessible units.
Does 661 Cypress lake blv A20 have units with dishwashers?
Yes, 661 Cypress lake blv A20 has units with dishwashers.
Interested in 661 Cypress lake blv A20?
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