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DeBary, FL
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433 QUAIL HILL DRIVE
Last updated May 26 2019 at 10:30 AM

433 QUAIL HILL DRIVE

433 Quail Hill Drive · No Longer Available
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Location

433 Quail Hill Drive, DeBary, FL 32713
Debary Plantation

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
pet friendly
garage
stainless steel
Unit Amenities
bathtub
carpet
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
garage
hot tub
pet friendly
433 QUAIL HILL DRIVE Available 06/01/19 EXECUTIVE HOME DEBARY GOLF AND COUNTRY CLUB - BEAUTIFUL POOL - POOL CARE INCLUDED - THIS BEAUTIFUL HOME IS LOCATED IN DEBARY GOLF AND COUNTRY CLUB.

PLEASE CALL OR TEXT
KAREN GUARDINO, REALTOR
386-747-9295 TO VIEW

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THERE IS ACCESS TO THE POOL AREA FROM HALLWAY, FAMILY ROOM AND MASTER BEDROOM.

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CROWN MOLDING THROUGHOUT

MASTER BATHROOM HAS 2 SINKS, SEPARATE SHOWER AND GARDEN TUB.

HOME IS NEAT AND CLEAN AND READY FOR OCCANCY.

PLENTY OF CLOSET SPACE

LARGE PATIO FOR RELAXING BY THE POOL.

POOL CARE IS INCLUDED WITH THE RENT. TENANTS TO MAINTAIN LAWN. POOL/SPA IS NOT HEATED.

BEAUTIFUL HOME

OWNER WILL CONSIDER A SMALL PET WITH NON REFUNDABLE PET FEE

NO SMOKERS

No Cats Allowed

(RLNE1993177)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 433 QUAIL HILL DRIVE have any available units?
433 QUAIL HILL DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in DeBary, FL.
What amenities does 433 QUAIL HILL DRIVE have?
Some of 433 QUAIL HILL DRIVE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 433 QUAIL HILL DRIVE currently offering any rent specials?
433 QUAIL HILL DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 433 QUAIL HILL DRIVE pet-friendly?
Yes, 433 QUAIL HILL DRIVE is pet friendly.
Does 433 QUAIL HILL DRIVE offer parking?
Yes, 433 QUAIL HILL DRIVE offers parking.
Does 433 QUAIL HILL DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 433 QUAIL HILL DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 433 QUAIL HILL DRIVE have a pool?
Yes, 433 QUAIL HILL DRIVE has a pool.
Does 433 QUAIL HILL DRIVE have accessible units?
No, 433 QUAIL HILL DRIVE does not have accessible units.
Does 433 QUAIL HILL DRIVE have units with dishwashers?
No, 433 QUAIL HILL DRIVE does not have units with dishwashers.
Does 433 QUAIL HILL DRIVE have units with air conditioning?
No, 433 QUAIL HILL DRIVE does not have units with air conditioning.
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