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1502 WHITEHALL DRIVE
Last updated July 1 2020 at 11:42 PM

1502 WHITEHALL DRIVE

1502 White Hall Drive · (954) 424-7711
COVID-19 Update
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Location

1502 White Hall Drive, Davie, FL 33324
Pine Island Ridge

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 104 · Avail. now

$1,575

2 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
parking
gym
pool
tennis court
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
range
refrigerator
Property Amenities
gym
parking
pool
bbq/grill
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1502 WHITEHALL DRIVE have any available units?
1502 WHITEHALL DRIVE has a unit available for $1,575 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1502 WHITEHALL DRIVE have?
Some of 1502 WHITEHALL DRIVE's amenities include in unit laundry, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1502 WHITEHALL DRIVE currently offering any rent specials?
1502 WHITEHALL DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 1502 WHITEHALL DRIVE pet-friendly?
No, 1502 WHITEHALL DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Davie.
Does 1502 WHITEHALL DRIVE offer parking?
Yes, 1502 WHITEHALL DRIVE offers parking.
Does 1502 WHITEHALL DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 1502 WHITEHALL DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 1502 WHITEHALL DRIVE have a pool?
Yes, 1502 WHITEHALL DRIVE has a pool.
Does 1502 WHITEHALL DRIVE have accessible units?
No, 1502 WHITEHALL DRIVE does not have accessible units.
Does 1502 WHITEHALL DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 1502 WHITEHALL DRIVE has units with dishwashers.
Does 1502 WHITEHALL DRIVE have units with air conditioning?
No, 1502 WHITEHALL DRIVE does not have units with air conditioning.
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